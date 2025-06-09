  • العدد 8810 الإثنين 09 يونيو 2025
  • آخر تحديث 04:18:14 GMT
اشترك في رسالتنا البريدية
إيلاف
loader
مذيعة إيلاف الذكيةإيرانسوريا
  • آخر تحديث :
تحالف أسطول الحرية يتهمها بـ"اختطاف" الناشطين

إسرائيل تعترض سفينة "مادلين" المتجهة إلى غزة

  • بي. بي. سي.
  • 0
صورة نشرها حساب منسوب لائتلاف أسطول الحرية على تطبيق تليغرام
صورة نشرها حساب منسوب لائتلاف أسطول الحرية على تطبيق تليغرام

أعلن ائتلاف أسطول الحرية فجر الثلاثاء عبر حساب منسوب له على تليغرام عن صعود قوات إسرائيلية على متن سفينة مادلين الخيرية التي كانت تتجه إلى غزة.

ونشر الحساب ذاته، صورةً تظهر ركاب السفينة يرتدون سترات النجاة رافعين أيديهم، لافتاً إلى أن "الاتصالات انقطعت على متن السفينة".

كما اتهم الائتلاف إسرائيل ب "اختطاف" النشطاء الذين كانوا على متن السفينة.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن البحرية وجهت القارب لتغيير مساره عندما اقترب من "منطقة محظورة"، وبعد نحو ساعة، قالت إن القارب يُسحب باتجاه السواحل الإسرائيلية.

وكتبت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي: "من المتوقع أن يعود الركاب إلى بلدانهم".

وأضافت: "الكمية الضئيلة من المساعدات التي كانت على متن اليخت ولم تُستهلك من قبل 'المشاهير'، ستنقل إلى غزة عبر قنوات إنسانية حقيقية".

سبق ذلك إطلاق صافرات إنذار من متن سفينة مادلين للتحذير من احتمال اعتراضها.

وكانت سفينة مادلين تحمل على متنها نشطاء ومواد تموينية، كما كانت تتجه لكسر حصار قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل.

وترفع سفينة مادلين العلم البريطاني، ويديرها ائتلاف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين.

النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن الموجودة على متن السفينة كانت قد بثت مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إنستغرام، كتب عليه "إنهم هنا". ويبدو أنها تقصد وصول القوات الإسرائيلية.

كما نشر الناشط البرازيلي ثياغو أفيلا، الموجود على متن "مادلين" أيضاً، عبر حسابه على منصة إنستغرام تحذيراً وقال إن "السفينة طوّقت".

لاحقاً نشر الائتلاف عبر حسابه على تليغرام رسالة صوتية لـ ثياغو أفيلا، يقول فيها: "حاصرتنا أضواء كثيرة في آن واحد؛ كانوا يحيطون بقاربنا، لكنهم في النهاية واصلوا طريقهم".

ثم جدد أفيلا التحذير من هجوم محتمل على السفينة بقوله إن هناك طائرات مسيرة إسرائيلية قربهم، وفق ما نقل عبر حسابه على منصة انستغرام. قبل أن تصعد القوات الإسرائيلية على متن السفينة في وقت لاحق.

كما صرحت في وقت سابق المقررة الأممية المختصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، عبر منصة إكس إن خمس زوارق إسرائيلية سريعة أحاطت بالسفينة.

وأضافت أنها على تواصل مع من هم على متن السفينة حيث "يُصدر القبطان تعليمات للفريق بالهدوء والجلوس، مع جوازات سفرهم وسترات النجاة. أسمعهم يتحدثون مع جنود إسرائيليين وأنا أكتب... يُخبرونهم أنهم يحملون مساعدات إنسانية وأنهم سيغادرون بسلام. في الوقت الحالي...".

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس كان قد قال إنه أصدر تعليماته لقوات الجيش الإسرائيلي بمنع مرور السفينة مادلين التابعة لتحالف أسطول الحرية إلى شواطئ غزة.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عما وصفته بمصدر أمني رفيع قوله إن الجيش الإسرائيلي يعتزم "السيطرة بشكل سلمي" على السفينة مادلين وجرها إلى ميناء أسدود واعتقال الناشطين الموجودين على متنها.

وبحسب الائتلاف فإن سفينة مادلين كانت تحمل كمية رمزية من المساعدات، بما في ذلك الأرز وحليب الأطفال.

كما كان على متنها مواطنون من البرازيل وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد وتركيا. من بينهم الناشطة المناخية غريتا ثونبرغ.

وفرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حثت السفن في المنطقة على مواصلة تحدي الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة.

وأبحرت "مادلين" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام طويلة.

ونشر ناشطو أسطول الحرية سلسلة مقاطع فيديو مسجلة مسبقاً للأشخاص الذين كانوا على متن السفينة، بينها واحد لثونبرغ تقول فيه "إذا شاهدتم هذا الفيديو، فهذا يعني أنه تم اعتراضنا واختطافنا في المياه الدولية".

ونقلت فرانس برس عن محمود أبو عودة المسؤول الإعلامي في تحالف أسطول الحرية ومقره ألمانيا، إن "الناشطين يبدو أنهم تعرضوا للاعتقال".

مشهد من طائرة بدون طيار لسفينة مادلين، سفينة المساعدات بإدارة تحالف أسطول الحرية. السفينة حملة العلم الفلسطيني. البحر أزرق صافٍ والسماء صافية نهاراً.
مشهد من طائرة بدون طيار لسفينة مادلين، سفينة المساعدات بإدارة تحالف أسطول الحرية

وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفينة "مادلين" بأنها "يخت سيلفي" للمشاهير.

وأكدت أنهم "بخير" بعد اعتراضهم، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل "بأمان". ومن المتوقع أن يعودوا إلى أوطانهم.

نشرت الوزارة الإسرائيلية صوراً ومقاطع فيديو على منصاتها للتواصل الاجتماعي لناشطي أسطول الحرية، ومن بينهم غريتا ثونبرغ، وهم يرتدون سترات النجاة ويتلقون الطعام والماء.

وانتقدت الوزارة المجموعة قائلةً إنها "حاولت إثارة استفزاز إعلامي هدفه الوحيد هو كسب الدعاية - والذي تضمن أقل من شاحنة واحدة من المساعدات".

وقالت وزارة الخارجية: "هناك طرق لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة - وهي لا تتضمن صور سيلفي على إنستغرام".

يشار إلى أن الأمم المتحدة حذرت مراراً وتكراراً من المجاعة وسوء التغذية والأمراض في غزة.

وبدأت إسرائيل مؤخراً بالسماح بدخول مساعدات محدودة إلى غزة بعد حصار بري دام ثلاثة أشهر. ومع ترحيب الأمم المتحدة وبعض الدول بهذه الخطوة، وصفتها بأنها "قطرة في بحر".

توزع هذه المساعدات من خلال مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، وتدين هذه العملية نطاق واسع من المنظمات الإنسانية.

في الأسبوع الماضي، وقعت سلسلة من الحوادث المميتة على الطريق المؤدي إلى موقع توزيع مساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية في غزة.

وقال توم فليتشر، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، عندما سمحت إسرائيل لتسع شاحنات مساعدات بالدخول إلى غزة: "يجب السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة".

كلمات مفتاحية :غزة مادلين غريتا ثونبرغ الحصار البحري أسطول الحرية
bbc article

أخبار قد تهمك

elaphمن هو القيادي العراقي الذي اغتيل في شوارع إدلب السورية؟
  • الأحد 08 يونيو 2025 - 20:20 GMT

من هو القيادي العراقي الذي اغتيل في شوارع إدلب السورية؟

elaphإيران تعلن حصولها على وثائق حساسة عن البرنامج النووي الإسرائيلي
  • الأحد 08 يونيو 2025 - 21:00 GMT

إيران تعلن حصولها على وثائق حساسة عن البرنامج النووي الإسرائيلي

elaphتقرير صادم عن معركة إسرائيل المقبلة مع سوريا الشرع وعن دور ملتبس لدولتين
  • الأحد 08 يونيو 2025 - 21:40 GMT

تقرير صادم عن معركة إسرائيل المقبلة مع سوريا الشرع وعن دور ملتبس لدولتين

elaphتحركات لمنع بناء سفارة عملاقة للصين في لندن
  • الأحد 08 يونيو 2025 - 21:00 GMT

تحركات لمنع بناء سفارة عملاقة للصين في لندن

elaphسيناتور جمهوري: كنت بجانب ترامب حين شن ماسك هجومه عليه
  • الأحد 08 يونيو 2025 - 22:20 GMT

سيناتور جمهوري: كنت بجانب ترامب حين شن ماسك هجومه عليه

elaphمصر تودّع بطل واقعة العاشر من رمضان بتكريم استثنائي.. ماذا فعل؟
  • الأحد 08 يونيو 2025 - 23:40 GMT

مصر تودّع بطل واقعة العاشر من رمضان بتكريم استثنائي.. ماذا فعل؟

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
أظهر التعليقات

أضف تعليقك

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.
قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الأكثر قراءة

الكشف عن أمر ستفعله واشنطن بموافقة الشرع لم يحدث على الإطلاق في تاريخ سوريا

الكشف عن أمر ستفعله واشنطن بموافقة الشرع لم يحدث على الإطلاق في تاريخ سوريا

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ يومين
  • 1
مصادر

مصادر "إيلاف": لجنة عربية طالبت بإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية

مصطفى السعيد
  • منذ يوم
  • 0
خبير يكشف: الغارات الإسرائيلية على بيروت كانت تستهدف عراقجي وليس حزب الله

خبير يكشف: الغارات الإسرائيلية على بيروت كانت تستهدف عراقجي وليس حزب الله

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ يومين
  • 0
اختبار الجنس

اختبار الجنس" يمنع الجزائرية إيمان خليف من المشاركة في بطولة العالم للملاكمة

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ يومين
  • 0
صحيفة تكشف من

صحيفة تكشف من "وضع" الكدمة القاتمة تحت عين ماسك

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ 8 ساعات
  • 0
تعرف على الرد الروسي الواسع على عملية

تعرف على الرد الروسي الواسع على عملية "شبكة العنكبوت" الأوكرانية

بي. بي. سي.
  • منذ يومين
  • 0

إخترنا لكم

لندن تهدد بمقاضاة رومان أبراموفيتش

لندن تهدد بمقاضاة رومان أبراموفيتش "صديق بوتين"

نصر المجالي
  • منذ 5 أيام
  • 0
بريطانيا والمغرب توقعان شراكات استراتيجية مهمة

بريطانيا والمغرب توقعان شراكات استراتيجية مهمة

نصر المجالي
  • منذ 5 أيام
  • 0
سوريا تضم آلاف المقاتلين الأجانب للجيش الوطني

سوريا تضم آلاف المقاتلين الأجانب للجيش الوطني

نصر المجالي
  • منذ 6 أيام
  • 1
محكمة بريطانية تعاقب رجلا حرق القرآن

محكمة بريطانية تعاقب رجلا حرق القرآن

نصر المجالي
  • منذ 6 أيام
  • 3

"شبكة العنكبوت" الأوكرانية تكسر شوكة "الردع الروسي"

نصر المجالي
  • منذ 6 أيام
  • 1
من هو المواطن المصري المشتبه به في هجوم كولورادو؟ (فيديو)

من هو المواطن المصري المشتبه به في هجوم كولورادو؟ (فيديو)

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ 6 أيام
  • 2