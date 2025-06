إيلاف من لوس أنجلوس: أفادت قناة 9News الأسترالية بأن مراسلتها التي كانت تغطي الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أيام في لوس أنجلوس تعرضت لإصابة في ساقها برصاصة مطاطية أطلقها أحد أفراد الشرطة الأمريكية.

Australian TV reporter Lauren Tomasi was shot by LAPD with rubber bullets while covering the protests in L.A. pic.twitter.com/WtLnzfrEHu