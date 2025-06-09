إيلاف من لوس أنجلوس: أفادت قناة 9News الأسترالية بأن مراسلتها التي كانت تغطي الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أيام في لوس أنجلوس تعرضت لإصابة في ساقها برصاصة مطاطية أطلقها أحد أفراد الشرطة الأمريكية.

Australian TV reporter Lauren Tomasi was shot by LAPD with rubber bullets while covering the protests in L.A. pic.twitter.com/WtLnzfrEHu — Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2025

وقالت القناة: "تعرضت مراسلة 9News لإطلاق نار متقاطع أثناء الاحتجاجات الفوضوية التي اجتاحت أجزاء من لوس أنجلوس. حيث أصيبت المراسلة الأمريكية لورين توماسي في ساقها بقذيفة مطاطية أطلقها أحد أفراد الشرطة".

ووفقا للقناة، فقد حدث ذلك في اليوم الثالث للاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في ثاني أكبر مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان، ردا على الاعتقالات الجماعية لمشتبه بهم من المهاجرين غير الشرعيين ونشر الحرس الوطني في شوارع المدينة، وهو ما يعتبره المحتجون إجراء غير مبرر.

واندلعت الاحتجاجات بعد سلسلة من المداهمات التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية وأسفرت عن اعتقال مئات الأشخاص في مختلف أنحاء ولاية كاليفورنيا.

ودانت السيناتورة الأسترالية عن حزب الخضر، سارة هانسون-يونغ، إصابة توماسي، ووصفت الحادث بأنه "صادم وغير مقبول على الإطلاق".

وطالبت رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، بالتواصل مع السلطات الأميركية وطلب تفسير رسمي للحادث.

