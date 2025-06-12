إيلاف من لندن: نُشرت أول صور عالمية لأقطاب الشمس، لكن العلماء يقولون إن الأفضل لم يأتِ بعد.

شوهد القطب الجنوبي للشمس لأول مرة من خارج مستوى مسار الشمس في صور غير مسبوقة أرسلها مسبار مداري شمسي إلى الأرض.

وحلّقت مركبة الفضاء "سولار أوربيتر" 15 درجة تحت خط استواء الشمس لالتقاط الصور في منتصف مارس - وكشفت عنها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وناسا للعالم يوم الأربعاء.

وكان المسبار "سولار أوربيتر" انطلق من فلوريدا عام 2020.

وهي المركبة الثانية فقط التي عبرت فوق قطبي الشمس - حيث لم تتمكن مركبة "يوليسيس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية وناسا، والتي استخدمت بين عامي 1990 و2009، من التقاط أي صور.

أول صور

وصرحت البروفيسورة كارول مونديل، مديرة العلوم في وكالة الفضاء الأوروبية: "نكشف اليوم عن أول صور التقطتها البشرية لقطب الشمس".

ووصفتها بأنها "عصر جديد في علم الطاقة الشمسية"، وأضافت: "الشمس هي أقرب نجم إلينا، وهي مصدر الحياة، وقد تُسبب اضطرابًا في أنظمة الطاقة الفضائية والأرضية الحديثة، لذا من الضروري أن نفهم آلية عملها ونتعلم التنبؤ بسلوكها".

الأفضل لم يأتِ بعد

ووفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، التُقطت صور سابقة للشمس من حول خط استوائها.

ويعود ذلك إلى أن الأرض والكواكب الأخرى وجميع المركبات الفضائية العاملة الأخرى تدور حول الشمس ضمن قرص مسطح حولها يُسمى مستوى مسار الشمس.

ومع ذلك، بإمالة مدارها خارج هذا المستوى، كشفت المركبة الفضائية "سولار أوربيتر" عن النجم من زاوية جديدة تمامًا - ولأن المركبة الفضائية مُجهزة لإمالة أبعد من ذلك، فإن "أفضل المشاهد لم تأتِ بعد".

وعلى عكس الأرض، التي لها قطبان شمالي وجنوبي ثابتان، تنقلب الكواكب المماثلة للشمس في دورة مدتها 11 عامًا.

يعود ذلك إلى أن خط استوائها يدور أسرع من قطبيها - كل 26 يومًا مقارنةً بـ 33 يومًا - مما يعني أنها لا تدور كجسم صلب، بل تصبح غير مستقرة لدرجة أنها تنقلب في النهاية.

يذكر أن الشمس حاليًا في ما يُعرف بـ"الحد الأقصى للطاقة الشمسية"، عندما يستعد النجم للانقلاب القطبي. وخلال هذه الفترة، تكون بقعها الشمسية وتوهجاتها الشمسية في أوج نشاطها.

وبعد خمس أو ست سنوات، ستصل الشمس إلى "الحد الأدنى للطاقة الشمسية"، عندما يكون نشاطها المغناطيسي في أدنى مستوياته.

وتكشف صور رحلة المسبار "سولار أوربيتر" الأخيرة عن فسيفساء مجزأة من القطبين الشمالي والجنوبي عند قاعدة الشمس.

وستستمر المركبة الفضائية في مدارها حول الشمس حتى عشية عيد الميلاد عام 2026. ستشهد رحلتها القادمة تحليقها بالقرب من كوكب الزهرة عام 2029.