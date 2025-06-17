إيلاف من لندن: في حركة غير مسبوقة، عبرت عن احترام الذات والآخر، التقط رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بعض أوراق من اتفاقية التجارة البريطانية الأميركية بعد أن سقطت من ملف يحمله دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع، أمام كاميرات الصحافة.

وقال ترامب خلال لقائه ستارمر في قمة مجموعة السبع: "اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مُبرمة".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن الاتفاقية المُبرمة "تُطبّق على رسوم السيارات والفضاء"، واصفًا إياها بأنها "علامة على قوة" العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقال للصحفيين: "لقد وقّعناها، وانتهى الأمر. إنها اتفاقية عادلة للطرفين. ستُوفّر الكثير من الوظائف، ودخلًا كبيرًا".

وعندما غادر السيد ترامب ونظيره البريطاني نُزُلًا جبليًا في جبال روكي الكندية، حيث تُعقد القمة، رفع الرئيس الأميركي نسخة ورقية من اتفاقية التجارة ليُطلع الصحفيين عليها.

وسقطت عدة أوراق من الغلاف، فانحنى السيد ستارمر بسرعة لالتقاطها، قائلًا: "وثيقة بالغة الأهمية".

وقال السير كير إن الوثيقة "تُطبّق" اتفاق خفض الرسوم الجمركية على السيارات والفضاء، مضيفًا: "هذا يومٌ ميمونٌ للغاية لبلدينا - علامةٌ حقيقيةٌ على القوة".

اتفاقية محمية

وأضاف السيد ترامب أن المملكة المتحدة "محميةٌ بشكلٍ جيدٍ للغاية" من أي رسومٍ جمركيةٍ مستقبلية، قائلًا: "أتعلمون السبب؟ لأنني أحبها".

ومع ذلك، لم يُصرّح ما إذا كانت الرسوم الجمركية على صادرات الصلب البريطانية إلى الولايات المتحدة ستُحدد بنسبة 0%، قائلًا: "سنُطلعكم على هذه المعلومات بعد قليل".

وأشاد السيد ترامب أيضًا بالسير كير ووصفه بأنه رئيس وزراء "عظيم"، مضيفًا: "لقد تحدثنا عن هذه الصفقة لمدة ست سنوات، وقد فعل ما عجزوا عن فعله".

وأضاف: "نحن شركاء وحلفاء وصديقان قدامى، وأصبحنا أصدقاء في فترة وجيزة. إنه أكثر ليبرالية مني بقليل، وهذا أقل ما يقال... لكننا نتفق."

خلط بين الاتفاقيتين

وبدا أن الرئيس الأميركي قد أخطأ في الإشارة إلى "اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي" في إحدى المرات أثناء وقوفه إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني.

وأعلن السيد ترامب عن رسوم جمركية "يوم التحرير" على دول في أبريل. في ذلك الوقت، أعلن عن رسوم "متبادلة" بنسبة 10% على جميع صادرات المملكة المتحدة - بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات والصلب أعلن عنها بشكل منفصل.

وفي مكالمة هاتفية مشتركة متلفزة في مايو، أعلن السير كير والسيد ترامب أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد اتفقتا على اتفاقية تجارية - لكنهما أضافا أن التفاصيل قيد الإعداد.

وقبيل قمة مجموعة السبع، قال رئيس الوزراء إنه سيلتقي بالسيد ترامب لإجراء محادثات "فردية"، وأضاف أن الاتفاقية "مهمة حقًا للقطاعات الحيوية المحمية بموجب اتفاقنا، وعلينا تنفيذها". وأضاف كير: "نحن نجعلها ناجحة".