إيلاف من لندن: أجرى العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر محادثات في لندن، اليوم الخميس، تناولت العلاقات الثنائية، والمستجدات في المنطقة.

يأتي الاجتماع في 10 داونينغ ستريت بعد أن أيدت المملكة المتحدة قرارًا في مجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة، والذي نقضته الولايات المتحدة في النهاية.



وقال بيان للقصر الملكي الأردني إن الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقاء ثنائي تبعه موسع في مقر الحكومة البريطانية، الحرص على مواصلة البناء على العلاقات المتينة والصداقة التاريخية التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة.



وثمّن الملك العمل المشترك الذي يقوم به الأردن والمملكة المتحدة في التعامل مع التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا ضرورة التنسيق على المستويين الثنائي والعربي-الأوروبي.

وقف الحرب



وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية، أكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية.



كما عبر عن تقديره لدور بريطانيا في الاستجابة الإنسانية في غزة، مؤكدا أهمية جهودها في سبيل تحقيق الاستقرار بالمنطقة والسلام العادل والشامل وفق حل الدولتين.



وتطرق إلى خطورة التطورات في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مجددا التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كلام ستارمر

ومن جانبه، شكر رئيس الوزراء البريطاني، الملك عبدالله الثاني على دوره القيادي، خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أن اللقاء فرصة مهمة للحديث وتبادل وجهات النظر حول قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية.



وأشار إلى أهمية استمرار البلدين بالعمل معا، بما في ذلك جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات بشكل عاجل وفوري، مشددا على أن الحل على المدى الطويل هو حل الدولتين.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى بريطانيا منار الدباس.