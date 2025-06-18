إيلاف من طهران: دعا رضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق والنجل الأكبر لشاه إيران، الثلاثاء، الشعب الإيراني إلى القيام بـ"انتفاضة شاملة" ضد النظام، معتبرا أن الوقت حان "لاستعادة إيران".

وقال بهلوي، في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس": "الجمهورية الإسلامية انتهت وهي في طريقها إلى السقوط".

وأضاف: "لا حاجة إلا إلى انتفاضة شاملة لإنهاء هذا الكابوس الجماعي إلى الأبد، والآن هو الوقت المناسب للنهوض، حان الوقت لاستعادة إيران، جميعنا معا".

وتابع: "لا تنشغلوا باليوم التالي لسقوط الجمهورية الإسلامية، لن تدخل إيران في فترة من عدم الاستقرار أو الحرب الأهلية".

وفي السنوات الأخيرة، عززت إسرائيل علاقاتها مع بهلوي، الذي أعرب عن دعمه لإسرائيل، مما أثار إشادة بعض الجالية الإيرانية في الخارج واتهامات بالخيانة من آخرين.

وكان لوالده، شاه إيران الراحل، علاقات دافئة مع إسرائيل قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية في 1979.

وتأتي دعوة رضا بهلوي في الوقت الذي تتبادل فيه إسرائيل وإيران الهجمات.

وكانت إسرائيل شنت هجوما غير مسبوق على إيران، فجر الجمعة 13 يونيو، مستهدفة البرنامج النووي الإيراني وكبار القادة العسكريين.