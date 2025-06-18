إيلاف من واشنطن: خرجت جميع سفن الولايات المتحدة وحلفائها الحربية من قاعدتها في البحرين على ساحل الخليج وتتجه نحو عرض البحر .

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن نشر مجموعة حاملة الطائرات بقيادة السفينة "يو إس إس نيميتز" في الشرق الأوسط.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لـ"رويترز" اليوم إن الجيش الأمريكي ينشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط ويوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى، مما يعزز القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة مع احتدام الحرب بين إسرائيل وإيران.

وصرح أحد المسؤولين بأن عمليات النشر تشمل طائرات مقاتلة من طراز "F-16" و"F-22" و"F-35".. وشدد اثنان من المسؤولين على الطبيعة الدفاعية لنشر الطائرات المقاتلة التي تم استخدامها لإسقاط الطائرات بدون طيار والمقذوفات.

