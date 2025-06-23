إيلاف من طهران: كشفت شبكة "فوكس نيوز" أن رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني الراحل محمد رضا بهلوي، بدأ بالفعل عقد لقاءات مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي لمناقشة السيناريوهات المحتملة للمرحلة الانتقالية في إيران، في حال حدوث تغيير في السلطة أو غياب المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن هذه الاجتماعات تُعد جزءاً من "تخطيط استباقي نادر" في السياسة الخارجية الأمريكية، لا سيما في ضوء تجارب واشنطن السابقة مع تغيّر الأنظمة في دول أخرى مثل العراق وأفغانستان.

وكان بهلوي قد وجّه، يوم الثلاثاء، دعوة للشعب الإيراني للقيام بـ"انتفاضة شاملة"، مشدداً على أن "الوقت قد حان لاستعادة إيران"، نافياً في الوقت ذاته مخاوف الفوضى التي قد تلي سقوط النظام، قائلاً:

"لا تنشغلوا باليوم التالي لسقوط الجمهورية الإسلامية، لن تدخل إيران في حالة من عدم الاستقرار أو الحرب الأهلية."

رضا بهلوي، المولود عام 1960 في طهران، حصل على لقب ولي العهد في سن السابعة، وكان من المقرر أن يخلف والده على العرش قبل أن تطيح الثورة الإسلامية عام 1979 بالنظام الملكي، وتدفع بالعائلة الحاكمة إلى المنفى. وقد تولى قيادة العائلة البهلوية بعد وفاة والده في عام 1980.

ويقيم رضا بهلوي حالياً في الولايات المتحدة، ويرأس "المجلس الوطني الإيراني" المعارض، الذي يتخذ من باريس مقراً له وتُحظر أنشطته داخل إيران. وقد أعرب في مناسبات عديدة عن دعمه العلني لإسرائيل، الأمر الذي لقي ترحيباً لدى بعض أطياف الجالية الإيرانية في الخارج، وأثار في المقابل انتقادات واتهامات بالخيانة من آخرين.

وتأتي هذه التحركات وسط تصعيد عسكري متواصل بين إيران وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي، وتزايد المخاوف من تورّط أمريكي مباشر في النزاع، في ظل دعوات دولية متكررة للتهدئة.