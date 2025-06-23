إيلاف من واشنطن: ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن رصدت مؤشرات على استعداد ميليشيات مدعومة من إيران لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا، وذلك في سياق التصعيد المتزايد عقب الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أميركيين قولهم إن هناك دلائل على تعبئة وتحضيرات ميدانية من قبل هذه الجماعات المسلحة للرد على ما وصفوه بـ"العدوان الأميركي"، في إشارة إلى الضربات التي طالت منشآت فوردو، نطنز، وأصفهان النووية داخل إيران خلال الساعات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة العراقية تبذل جهوداً كبيرة لاحتواء الموقف، ومحاولة ثني الميليشيات المرتبطة بطهران عن تنفيذ أي هجمات قد تؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن صباح اليوم أن "الحرب قد بدأت"، مؤكداً إطلاق عشرات الصواريخ على أهداف داخل إسرائيل، في أول رد رسمي على الهجوم الأمريكي.

من جهته، أكد مركز السلامة النووية الإيراني أنه لم يتم رصد أي تسرّب إشعاعي أو تهديد بيئي في أعقاب الضربات، مؤكداً أن المناطق القريبة من المنشآت المستهدفة آمنة.

وفي تل أبيب، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أن "القوة تأتي أولاً ثم يأتي السلام"، في إشارة إلى أهمية الحسم العسكري في مواجهة إيران، على حد تعبيره.



