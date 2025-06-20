إيلاف من الرياض: اختتمت "مجموعة MBC" في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، فعاليات النسخة الأولى من برنامج "معمل تطوير كتّاب السيناريو"، الذي نظمته أكاديمية MBC بإشراف المنتج التنفيذي رشيد حمان. واستمر البرنامج التدريبي المكثف على مدى ثمانية أشهر، وشهد مشاركة كتّاب طموحين عملوا على تطوير مشاريع سينمائية وتلفزيونية انطلقت من الفكرة وانتهت بسيناريو كامل.

وتميّز حفل التخرج، الذي أقيم في مقر المجموعة، بتكريم الخريجين وتوزيع الشهادات، إلى جانب الإعلان عن أسماء أربعة مشاركين تم اختيارهم للالتحاق بتدريب حصري متقدم يهدف إلى إعدادهم لدور "Show-runner" (مدير المشروع الإنتاجي). وقد حضر الحفل عدد من مديري MBC التنفيذيين، وعلى رأسهم زينب أبو السمح المديرة العامة لأكاديمية MBC واستوديوهات MBC السعودية، وعبدالله باكرمان مدير الأكاديمية، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والمؤثرين والمدعوّين.

وأكد المنظمون خلال الحفل أن النسخة الثانية من البرنامج ستُقام في مدينة جدة بإشراف رشيد حمان، ومن المزمع انطلاقها في 1 أيلول (سبتمبر) 2025، على أن يُفتح باب التسجيل اعتباراً من 15 حزيران (يونيو) 2025، ويُختتم البرنامج في منتصف نيسان (أبريل) 2026.

تسعة خريجين وأربعة مرشحين للإدارة الإنتاجية

وأنهى البرنامج بنجاح تسعة مشاركين هم: بدر العساف، حيدر العمراني، رهام الغامدي، سارة السلوم، صالحة سلامي، عبد السلام الهذلول، فارس المطيري، محمد غازي، مشاري الدوسري. وتوزعت مراحل التدريب على ثلاث محطات رئيسية هي: "الفهم النظري"، "التحليل العملي"، و"التطبيق العملي"، وتخللها تدريب على كتابة السيناريو، إعداد البايبل، وتقديم العروض.

ووفق الأكاديمية، تم اختيار المشاركين الأربعة بناءً على تميزهم في جودة الكتابة، الإبداع، البنية الدرامية، إضافة إلى مهاراتهم الشخصية في التواصل والقيادة.

يشار إلى أن "معمل تطوير كتّاب السيناريو" هو برنامج احترافي يهدف إلى صقل مهارات الكتابة الدرامية لدى الموهوبين، عبر تدريب عملي تحت إشراف مختصين، ويشمل مراحل متعددة من تطوير الفكرة حتى إعداد المشروع الإنتاجي وفق متطلبات السوق. ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة بناء علاقات مهنية وتبادل الخبرات ضمن بيئة تدريبية مكثفة.