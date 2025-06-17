إيلاف من الرياض: احتفل البرازيلي أنغيلو غابرييل جناح النصر السعودي لكرة القدم، بزفافه على عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة بيانكا أنشيتا، في حفل خاص أقيم بعيدا عن الأضواء وعدسات الإعلام.

تم الزفاف في أجواء حميمة يوم الخميس 12 يونيو، اقتصرت على المقربين، ليكلل قصة حب بدأت قبل أكثر من عام، وتحديدا منذ 16 شهرا، عندما ارتبط الطرفان رسميا.

وكانت الخطوبة قد جرت خلال عطلة قصيرة أمضياها في جزيرة بالي مارس الماضي، حيث فاجأ أنغيلو حبيبته بطلب الزواج.

اللاعب البرازيلي الشاب أنغيلو غابرييل، البالغ من العمر 20 عاما، انضم إلى صفوف نادي النصر مطلع الموسم الحالي قادما من تشيلسي.

بينما تبلغ بيانكا من العمر 30 عاما، وتعد واحدة من أبرز المؤثرات في أمريكا الجنوبية، بفضل حضورها الإعلامي وعلاقاتها السابقة مع مشاهير عالميين.



