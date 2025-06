إيلاف من لندن: كشفت الممثلة البريطانية جميلة جميل، المقيمة حاليًا في لوس أنجلوس، عن لفتة وُصفت بأنها "رقيقة وإنسانية" من جانب ميغان ماركل، دوقة ساسكس، التي بادرتها برسالة دعم شخصي خلال فترة وصفتها بأنها "غاية في الصعوبة".

وفي حوار مع صحيفة The Times البريطانية، تحدثت جميلة، التي تبلغ من العمر 39 عامًا، عن علاقتها بماركل قائلة: "لقد كانت لطيفة معي، وأرسلت لي رسالة دعم عندما كنت أواجه شيئًا صعبًا للغاية". ورغم أنها نفت وجود صداقة وثيقة بينهما، موضحةً أن "عالمها مختلف تمامًا"، فإن التواصل بينهما، بحسب وصفها، لم يكن مجرد تواصل عابر، بل شهد تكرارًا في لحظات حساسة امتدت عبر سنوات.

النجمة البريطانية، المعروفة بأدوارها ومواقفها الناقدة في قضايا مجتمعية، كانت قد أقامت في الولايات المتحدة نحو عقد من الزمن، قبل أن تعلن في الفترة الأخيرة نيتها العودة إلى لندن مع شريكها الموسيقي جيمس بليك.

اللقاء الإعلامي أعاد تسليط الضوء على العلاقة المهنية التي جمعت بين الاثنتين، حيث سبق أن ظهرت جميلة في إحدى حلقات بودكاست Archetypes الذي أطلقته ميغان عام 2022. وفي تلك الحلقة، عبّرت جميلة عن امتنانها لميغان، مشيدةً بطبيعة علاقتها بزوجها الأمير هاري، وواصفة إياها بأنها "ديناميكية داعمة ومؤثرة".

كما كانت جميلة واحدة من بين 15 شخصية نسائية اختارتها ميغان ضمن مبادرتها "قوى التغيير"، التي حرّرت عددًا خاصًا من مجلة Vogue البريطانية في أيلول (سبتمبر) 2019.

وخلال حديثها في البودكاست، عادت جميلة لتعبّر عن تقديرها العميق للدعم الذي تلقّته من الدوقة في لحظات وُصفت بأنها "الأكثر قسوة"، قائلة: "أحيانًا، خلال تلك اللحظات التي هاجمتني فيها وسائل الإعلام والرأي العام، كانت ميغان صوتًا ثابتًا يمدني بالتوازن والدعم".

وأوضحت أن هذا الدعم لم يكن علنيًا أو استعراضيًا، بل جاء عبر تواصل شخصي متكرر: "أنتِ – تقصد ميغان – تتواصلين معنا نحن النساء اللواتي نمر بظروف صعبة، في الخفاء، دون سعي للثناء أو المجد. وهذا ما نحتاجه فعلًا في هذا العالم".

من جهة أخرى، تداولت الصحافة الأميركية مؤخرًا معلومات بشأن خطط ماركل لتوسيع علامتها التجارية As Ever لتشمل قطاعات الضيافة، مثل الفنادق والمطاعم، وذلك استنادًا إلى طلبات تسجيل علامات تجارية جديدة. وقد ربط مراقبون هذه الخطوة ببرنامجها الأخير على منصة نتفليكس "With Love, Meghan"، الذي يتناول أساليب الضيافة المنزلية والوصفات الخاصة.

وفي السياق ذاته، تحدث دانيال مارتن، خبير المكياج الأميركي والمقرّب من ميغان، عن تفاصيل استخدامه لمنتجات تجميلية طبيعية تمنح إطلالة "بلا مكياج"، شارك بها في مناسبات عامة برفقة الدوقة، ومنها حفل زفافها الملكي.

الدوقة لم تُعلّق بشكل مباشر على هذه التصريحات، فيما امتنع ممثلوها الإعلاميون عن الإدلاء بأي رد عند التواصل معهم من قبل وسائل إعلامية.

وبينما تستعد جميلة جميل للعودة إلى المملكة المتحدة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تصبح مثل هذه المواقف الصامتة من المشاهير نموذجًا جديدًا للدعم بعيدًا عن ضوضاء المنصات؟