إيلاف من الرياض: أطلق النجم اللبناني ملحم زين أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "22" من إنتاج شركة "بلاتينوم ريكوردز"، في إشارة رمزية إلى مرور 22 عاماً على انطلاقته الفنية التي رسّخت مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

يضم الألبوم المصّغر سبع أغنيات متنوعة تجمع بين اللونين الشعبي والرومانسي، تعاون زين فيها مع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الكتابة والتلحين والتوزيع، ليقدم لجمهوره مزيجاً فنياً غنياً بالأحاسيس والألوان الموسيقية. أمّا الأغنيات فهي: "قلبي دق"، كلمات فادي مرجان وألحان ايفان نصوح، "حلفتلك"، كلمات وألحان مروان خوري، "كوكبي" و"معنى العشق"، وهما من كتابة وتلحين إيفان نصوح، "تنور"، وهي أغنية من الفولكلور البدوي، ثم "ألف مبروك" من كلمات وألحان رامي شلهوب، "كف عنّي" وهي أغنية باللهجة السعودية النجدية، تعاون فيها زين للمرة الأولى مع الأمير الشاعر بدر بن محمد، ولحنّها إيفان نصوح. وقد أشرف عمر صبّاغ على التوزيع الموسيقي لكامل الألبوم، عدا أغنية "ألف مبروك" التي قام بتوزيعها جمال ياسين.



تجد الإشارة إلى أن ملحم زين سيطلق أغنياته الجديدة تباعاً بعد أن قام بتصوير أغنيتين في لبنان على طريقة الفيديو كليب، وهما "قلبي دق" و"حلفتلك" بإدارة المخرج فادي حداد. وسيتم طرح الأولى أولاً التي تمّ تصويرها في منطقة البترون في لبنان، على أن تطرح الأغنية الثانية "حلفتلك " في منتصف شهر يوليو المقبل.

يأتي ألبوم " 22" الجديد، بالتزامن مع تجديد تعاونه مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" لمدة خمس سنوات، مما يعكس عمق الثقة والشراكة بين الطرفين. ويعد هذا الألبوم هو الثالث الذي يجمع ملحم زين مع "بلاتينوم ريكوردز".

يؤكد ملحم زين في ألبومه قدرة النجم اللبناني على المزج بين الأصالة والتجديد، مقدماً لجمهوره توليفة موسيقية تنبض بالإحساس وتعكس نضجه الفني بعد أكثر من عقدين من النجاحات. كما يحضّر لمجموعة من الحفلات والمهرجانات خلال الصيف في لبنان والخارج، حيث سيقدم لجمهوره مجموعة من أغنياته ومنها أغنيات الألبوم الجديد.