إيلاف من الرياض: حلت المخرجة السعودية هناء العمير، مدير الإبداع الفني في استوديوهات MBC، ضيفة على بودكاست "فاصلة" الذي يُعرض على قناة "الثقافية" ومنصة "شاهد"، حيث ناقشت محطات رئيسية في حياتها المهنية والشخصية، منذ بداياتها في الصحافة وصولًا إلى تجربتها الإخراجية.

وتحدثت العمير في الحوار، الذي أجراه الناقد السينمائي أحمد العياد، عن تأثير البيئة الثقافية التي نشأت فيها على وعيها الفني، مشيرة إلى أن القراءة والكتابة شكّلتا جزءًا محوريًا من طفولتها، وأن علاقتها بالكلمة سبقت تعرّفها على السينما، التي وصفتها بأنها "مساحة أوسع للتعبير عن الذات".

وعدّت إقامتها في اسكتلندا محطة فاصلة في مسيرتها، حيث تعرّفت على السينما الأوروبية المستقلة، ما أعاد تشكيل رؤيتها الجمالية، على حد وصفها. واستعرضت بداياتها مع السيناريو السينمائي من خلال نص بعنوان "هدف" كتبته في عام 2008، بعد تشجيع من المخرج عبد الله العياف على خوض تجربة الإخراج.

كما تطرّقت إلى تجاربها في إخراج الأفلام القصيرة والوثائقية، منها "بعيدًا عن الكلام" و"شكوى"، وصولًا إلى فيلمها الروائي "أغنية البجعة"، الذي شكّل تحديًا على مستوى الفكرة والتنفيذ.

وأشارت العمير إلى أن قطاع السينما السعودي لا يزال في مرحلة التأسيس، ما يتطلب وعيًا متزايدًا في اختيار المواضيع وطريقة تقديمها، خاصة في ظل الانفتاح الإنتاجي الذي تشهده المملكة. وأكدت على أهمية إيجاد توازن بين التعبير الفني وتفاعل الجمهور، في سياق تصاعد حضور السينما السعودية إقليميًا ودوليًا.

يُذكر أن بودكاست "فاصلة" يركّز على تجارب صناع السينما في أفلامهم الأولى، وما يواجهونه من تحديات في بيئة إنتاجية غير مؤسسية، واستضاف سابقًا مخرجين من بينهم إبراهيم الحساوي، محمد السلمان، ومحمود صباغ.