إيلاف من كان: أسدل الستار مساء السبت على فعاليات الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي وسط أجواء احتفالية تخللتها عروض راقية وكلمات مؤثرة، زاد . وقد ترأست لجنة التحكيم هذا العام النجمة الفرنسية جولييت بينوش، وضمت في عضويتها نخبة من صناع السينما العالميين، بينهم الأميركية هالي بيري، والمخرج الهندي بايال كاباديا، والفرنسي المغربي ليلى سليماني، وغيرهم.



جعفر بناهي يقتنص السعفة الذهبية

في ختام المنافسة التي شهدت مشاركة 22 فيلمًا، فاز الإيراني جعفر بناهي بـ"السعفة الذهبية" عن فيلمه "حادث بسيط" It Was Just an Accident، في إنجاز يُعد من أبرز محطات مسيرته الفنية.

وبهذا الفوز، ينضم بناهي إلى قائمة نادرة من المخرجين الذين نالوا الجوائز الكبرى في المهرجانات السينمائية الأوروبية الثلاثة، بعد حصوله على الدب الذهبي من مهرجان برلين عن فيلم "تاكسي" عام 2015، والأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا عن "الدائرة" عام 2000.

جعفر بناهي، الذي عاد إلى المهرجان بعد غياب دام أكثر من عقدين، عقب سنوات من المنع والسجن في بلاده. علّق قائلًا على اقتناصه السعفة الذهبية: "كل جائزة هي متعة، لكنني فكرت في أصدقائي الذين كانوا معي في السجن، وفي الإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع ينادون بالحرية. أنا سعيد من أجلهم".

وأضاف في حديثه للصحافة: "آمل أن يأتي يوم لا يُقال لنا فيه ماذا نرتدي أو نفعل. الفن يحوّل الظلام إلى حياة جديدة".

أما رئيسة لجنة التحكيم، جولييت بينوش، فقد علقت على منحه الجائزة بقولها:

"الفن يحرّك الطاقة الإبداعية في أعمق وأصدق ما فينا... وهو قوة تحوّل الألم إلى غفران وأمل".

قائمة الجوائز

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الكبرى لفيلم "القيمة العاطفية" Sentimental Value، للنرويجي يواكيم ترير، بينما قُسمت جائزة لجنة التحكيم مناصفة بين فيلم "صراط" Sirat لأوليفييه لاكس، و"صوت السقوط" Sound of Falling لماشا شيلينسكي. وفاز البرازيلي كليبر مندونسا فيليو بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "العميل السري" The Secret Agent، الذي نال أيضًا جائزة أفضل ممثل وذهبت إلى لواغنر مورا، إلى جانب حصوله على جائزة "فيبريسي" التي يمنحها الاتحاد الدولي للنقاد، تقديرًا لرسالته السياسية والفنية، أما جائزة أفضل ممثلة فذهبت إلى نادية ميليتي عن دورها في فيلم "الصغيرة الأخيرة" La petite dernière للمخرجة الفرنسية التونسية حفصية حرزي. ونال الأخوان داردين جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "أمهات شابات" Young Mothers. أما الجائزة الخاصة، فذهبت إلى فيلم "Resurrection" للمخرج بي جان.

وشهد قسم الأفلام القصيرة تتويج المخرج الفلسطيني توفيق برهوم عن فيلمه "I’m Glad You’re Dead Now". كما نال فيلم "Urchin" للممثل والمخرج هاريس ديكنسون جائزة النقاد ضمن قسم "نظرة ما"، وحاز فيلم "كعكة الرئيس" للمخرج العراقي حسن هادي جائزة الكاميرا الذهبية لأول عمل لمخرج.