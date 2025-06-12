إيلاف من القاهرة: بعد 19 عاما تعود النجمة مني زكي للتعاون للمرة الثانية مع المخرجة كاملة ابوذكري سينمائيا، وذلك بعد أن قدما معا فيلم "عن العشق والهوي" عاما 2006، حيث اكدت المنتجة شاهيناز العقاد انه يتم حاليا عقد جلسات عمل مكثفة والتحضيرات لفيلم جديد يجمعهما بعنوان مؤقت " رزق الهبل" من تأليف جورج عزمي.

مشيرة إلي انه سيبدأ تصوير الفيلم قريبا فور الإنتهاء من التجهيزات والتحضيرات المطلوبة والمعاينات الخاصة بأماكن التصوير حيث من المنتظر عرضه خلال العام الجاري.

ويعد الفيلم هو التعاون الثالث الذي يجمع بين مني زكي والمنتجة شاهيناز العقاد بعد فيلم "رحلة 404" و"اعز الولد" والذي سجل حضورا خاصا لمني زكي ضمن أحداثه، ومشاركتها في مسلسل نمرة اثنين.

بالاضافة إلي انه عودة لمني زكي للأدوار التي يغلب عليها الطابع الكوميدي مثل ادوارها في " صعيدي في الجامعة الامريكية" و "تيمور وشفيقة" و"ابو علي" و"من 30 سنة" و"العنكبوت"، فأحداث الفيلم الجديد تدور في إطار اجتماعي كوميدي.