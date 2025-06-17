إيلاف من الرياض: نجوم يكرمون ويحصدون الجوائز عن اثنين من أنجح الأعمال التي قدمت في الموسم الرمضاني الماضي على "مجموعة MBC" ومنصة "شاهد". فقد حصد العمل الدرامي "شارع الأعشى" الذي يعد أحد أضخم الإنتاجات للعام 2025، والكوميدي "يوميات رجل عانس"، من بطولة النجم إبراهيم الحجاج، وهما العملان اللذان عرضا على قنوات MBC ومنصة "شاهد"، على جائزتي "أفضل مسلسل اجتماعي" و"أفضل مسلسل كوميدي" خلال حفل توزيع "جائزة الدانة" للدراما التي أقيمت خلال الدورة الـ 17 لـ "مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون" في البحرين كما حصد مسلسل "شارع الأعشى" جوائز عدة أخرى، هي ـ" أفضل مسلسل بتصويت الجمهور"، خالد صقر "أفضل ممثل" عن دور أبو إبراهيم في العمل، ، لمى عبد الوهاب "أفضل ممثلة بتصويت الجمهور" عن دورها عزيزة. في موازاة ذلك فازت الممثلة إلهام علي بجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها في "شارع الأعشى" أيضاً، وهي واحدة من نجمات MBC Talent، وفاز الممثل عبد الرحمن نافع من MBC Talent كذلك، بجائزة "أفضل ممثل بتصويت الجمهور" عن المسلسل نفسه. يذكر أن "شارع الأعشى" هو من تأليف الكاتبة الروائية بدرية البشر، ومن إنتاج "استوديوهات MBC"، وبطولة: الهام علي، تركي اليوسف، خالد صقر، ريم الحبيب، براء العالم، لمى عبد الوهاب، عبد الرحمن نافع، آلاء سالم، أميرة الشريف، وآخرين. وتدور أحداثه خلال حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، في شارع الأعشى وما يحمله من غنى اجتماعي وثقافي وحضور وجداني في ذاكرة كل من عاش تلك الحقبة.

أما الكوميديا الاجتماعية "يوميات رجل عانس" فهي من إنتاج "مجموعة MBC" وتدور أحداثها حول ازدواجية فكرة الحياة الهادئة أو دخول قفص الزوجية، وهو من بطولة ابراهيم الحجاج، آيدا القصي، فيصل الدوخي، نواف الشبيلي، حكيم جمعة، فاطمة الشريف، سعيد صالح وآخرين.

جدير بالذكر أن جائزة "الدانة للدراما" تنظمها وزارة الإعلام البحرينية بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، وتضم فئات عدة هي: أفضل عمل درامي خليجي (مسلسل اجتماعي، مسلسل كوميدي)، أفضل عمل درامي عربي، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل صاعد (ممثل شاب، ممثلة شابة)، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، وأفضل مخرج.