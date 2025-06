إيلاف من طهران: في أعقاب استدعاء الدوحة للسفير الإيراني لديها احتجاجًا على استهداف قاعدة العديد الجوية الأميركية بصواريخ إيرانية، أعلنت طهران أن الضربة جاءت في إطار "الدفاع المشروع عن النفس"، مشددة على تقديرها لدور قطر في تهدئة التوترات.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، الثلاثاء، إن إيران "تقدّر الدور البناء الذي لعبته قطر في منع التصعيد الإقليمي"، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز التعاون والتفاهم مع دول الجوار، ومشدداً على أن طهران "لن تسمح لأميركا وإسرائيل بإثارة الخلافات بين دول المنطقة"، على حد تعبيره.

Iran’s military strikes on American military base ‘Al-Udeid’ was in exercise of our self-defense under Article 51 of the UN Charter in response to the United States’ unprovoked aggression against Iran’s territorial integrity and national sovereignty that took place on 22 June…