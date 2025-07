يقال في أمريكا تتحقق الأحلام حتى وإن كانت "مستحيلة"، لكن ماذا لو كان الحلم هو رئاسة البيت الأبيض؟

قبل 2009 لم يكن أحد من سود أمريكا يتوقع أنه ربما يصل أحد منهم إلى المكتب البيضاوي، حتى كسَر باراك أوباما القاعدة ليصبح أول رجل أمريكي أسود من أصل أفريقي يصل لهذا المنصب.

باراك، خرج في خطاب انتصاره يقول: "هذا هو الجواب الذي عبَّرت عنه الصفوف الطويلة أمام المدارس والكنائس… بأن قصتك في أمريكا لم تُكتب بعد، فالحلم ما زال حيًّا".

وهو الحلم الذي عبر عنه قبل سنوات مارتر لوثر كينغ بعبارته الشهيرة: I have a dream "لدي حلم".

فهل يكون هذا هو الحلم الذي يراود أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك؟

قبل أيام فقط أعلن الملياردير الكندي الأمريكي عن تأسيس "حزب أمريكا"، في خطوة قال إنها "استجابة لرغبة شعبية كاسحة"

عبَّر عنها متابعوه على منصّة إكس، والالتحاق بالحياة الحزبية بعيداً عن حليفه السابق و"خصمه" اليوم الرئيس دونالد ترامب.

إعلان "حزب أمريكا" أحدث نقاشا سياسياً وقانونياَ في البلاد. ترامب سرعان ما وصف خطوة ماسك بـ "السخيفة"، وقال إنها لا معنى لها ضمن النظام الثنائي المتعارف عليه في الولايات المتحدة.

سياسياً، يرى مراقبون أن الحزب الوليد يهدف إلى استثمار ملايين المتابعين على منصّات ماسك وملء فراغٍ عند المستقلّين الساخطين على الحزبين التقليديَّين.

فهل يستطيع رجل ولد في جنوب أفريقيا، ثم تجنّس أمريكياً أن يتولّى أعلى منصب سياسي في الولايات المتحدة؟ وما حجم التأثير المحتمل للحزب في السياسة الأمريكية المبنية على الثنائية منذ أكثر من قرنين؟.

يقول المحلل السياسي الأمريكي وصاحب موقع "السياسة الأمريكية"، جارد مارتن، لبي بي سي: "لقد طال انتظار حدوث تغيير جوهري في المشهد السياسي الأمريكي. على الرغم من ظهور مرشحين مستقلين ومن أحزاب ثالثة على فترات مختلفة في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أنهم نادراً ما تمكنوا من تحقيق فرصة حقيقية في ظل نظام الحزبين الراسخ".

ويرى محدثنا أنه في السنوات الأخيرة، تشهد الولايات المتحدة شخصيات عامة مؤثرة مثل أندرو يانغ مع حزب "فوروارد" والآن إيلون ماسك، تحاول إطلاق حركات سياسية جديدة والخروج عن نطاق القالب الثنائي.

فدونالد ترامب، رغم كونه رسمياً جمهورياً، فقد "خلق فعلياً هوية سياسية مميزة ومستقلة عن أيديولوجية الحزب الجمهوري التقليدية، من خلال حركته اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" يقول المتحدث.

وتعكس هذه التحولات رغبة متزايدة لدى الجمهور في بدائل تتحدى الجمود القائم بين الديمقراطيين والجمهوريين، وفق مارتن.

من جانبه يقول المحلل السياسي والمتابع للشأن الأمريكي طارق الشامي، إن "إيلون ماسك مولع بالأضواء ويسعى لنفوذ سياسي في نفس الوقت، وقد يكون واهماً بشأن شعبيته الحقيقية في العالم الواقعي، لكن إعلانه هذا يحمل رسالة مفادها أنه سيبذل قصارى جهده لإيذاء الترمبية".

ويضيف الشامي أن دور ماسك سيقتصر أساسا على أن يكون الممول والعقل المدبر للحزب الجديد وتوجهاته، "وسيكون بمثابة الأب الروحي للحزب إذا تمكن من النجاح ولو نسبياً".

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!



Should we create the America Party?