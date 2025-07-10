Backpage Pix غزلان شباك (يسار) سجلت أول ثلاثية في نهائيات أمم أفريقيا للسيدات منذ نوفمبر 2018

ارتدت غزلان شباك، قائدة فريق المغرب لكرة القدم النسائية، ثوب البطولة مرة أخرى ومنحت منتخب بلادها فوزاً هاماً على سيدات الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، وسجلت ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة انتهت بنتيجة 4-2، في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024 (وافكون) التي تستضيفها المملكة المغربية.

وتمتلك اللاعبة غزلان، التي ستبلغ 35 عاماً الشهر المقبل، تاريخاً حافلاً في بطولة وافكون، وفازت بجائزة أفضل لاعبة في البطولة الماضية، وفي البطولة الحالية صُنّفت على أنها أفضل لاعبة في المباراة الأخيرة.

وفي المباراة الافتتاحية أنقذت غزلان فريقها سيدات الأطلس ضد زامبيا، وسجلت هدفاً حاسماً من كرة لولبية من مسافة بعيدة قبيل نهاية المباراة، لتنتزع التعادل 2-2.

وكانت المباراة الأخيرة صعبة أيضاً، حيث افتتح فريق سيدات الكونغو التسجيل مبكراً بهدف ميرفيل كانجينجا، في الدقيقة السادسة، ليصاب الجمهور المغربي في الملعب الأولمبي بالرباط بالتوتر والقلق، لكن غزلان ارتدت قميص الإجادة وردّت بهدفين خلال 19 دقيقة من الشوط الأول.

واستمر تقدم سيدات الأطلس حتى الدقيقة 70 من عمر المباراة، قبل أن تدرك سيدات الكونغو التعادل بهدف فلافين ماويتي.

لكن غزلان نجحت بعد ست دقائق فقط في إحراز هدف التقدم لتسجل ثلاثية (هاتريك) في شباك الكونغو، وقبيل انتهاء المباراة كسرت ياسمين مرابط، صمود سيدات الكونغو الديمقراطية ومحاولتهن إدراك التعادل، وسجلت الهدف الرابع من ركلة جزاء.

وجاء فوز المغرب بعد فوز زامبيا "ملكات النحاس"، على السنغال بنتيجة 3-2 يوم الأربعاء، وهو ما يجعل زامبيا قريبة من الصعود إلى الدور الثاني مع المغرب، أما سيدات الكونغو فقد بات خروجهن مؤكداً بعد تلقي هزيمتين الأولى من السنغال والثانية من المغرب.

وستشهد الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة مواجهة المغرب للسنغال، ومباراة زامبيا مع الكونغو الديمقراطية، يوم السبت، حيث تنطلق المباراتان الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

غزلان تفرض شخصيتها

Backpage Pix غزلان تحتل صدارة الهدافين حتى الآن برصيد 4 أهداف مناصفة مع السنغالية نجوينار ندياي

وبفضل أدائها المميز في أول مباراتين بالبطولة، تجاوزت غزلان إجمالي أهدافها في نهائيات البطولة الماضية 2022، التي استضافتها المغرب أيضاً، والتي سجلت فيها ثلاثة أهداف في مرحلة المجموعات.

وفرضت غزلان نفسها على الجميع بالأداء المميز، حيث تتفوق رشاقتها واتزانها في الاستحواذ على الكرة على أي لاعبة أخرى في الملعب، كما أنها تتمتع بمهارة التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب.

وجاء هدفها الأول بعد أن قررت التراجع إلى المساحة الخالية داخل منطقة الجزاء مباشرة، بعد التحام زميلتها ابتسام جرايدي، مع لاعبة الكونغو إيمرود ماواندا، في ضربة رأس.

وفي النهاية سقطت الكرة بشكل مثالي أمام غزلان، التي سددتها بقدمها اليمنى لتسكن شباك الحارسة فيدلين نغوي، في الدقيقة 25.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، سجلت غزلان هدفها الثاني، بعد أن استغلت كرة مرتدة بطريق الخطأ من دفاع الكونغو.

جاءت هذه الأهداف بعد أن تقدمت الكونغو في بداية المباراة عن طريقة النجمة كانجينغا، المحترفة في فريق سيدات باريس سان جيرمان الفرنسي، التي غابت عن مباراة فريقها الأولى - التي خسرها أمام السنغال 4-0 - بسبب الإيقاف، وجاء هدف الكونغو المبكر بسبب خطأ من حارسة مرمى المغرب خديجة الرميشي، التي ارتكبت خطأ أيضاً في هدف زامبيا الأول في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وكان على خديجة التصرف بشكل أفضل لصد تسديدة كانجينغا التي مرت من بين ساقي المدافعة نهيلة بنزينة وعبرت المرمى لتستقر في الشباك الجانبية.

ويعاني دفاع المغرب من بعض الأخطاء، فالهدف جاء من الأساس بعد فقدان الكرة عن طريق عزيزة رباح، شريكة نهيلة في مركز قلب الدفاع، وهو ما يشير إلى إهمال في التحضير بالخط الخلفي، ما يعني أنه ما زال هناك الكثير من الجهد أمام مدرب المغرب الفائز بكأس العالم خورخي فيلدا، لتحسين أداء الدفاع.

الكونغوليات أقرب للخروج

في ظل وجود اللاعبة غزلان يشعر الفريق المغربي بالثقة في إمكانية بلوغ الدور النهائي والثأر لهزيمته أمام جنوب أفريقيا في نهائي 2022.

وأُقيمت المباراة الأخيرة في أجواء أكثر برودة من المباريات السابقة في البطولة، وحرصت الجماهير على حضور المباراة إذ تمّ نقلهم بالحافلات في الرباط، مما تسبب في فوضى مرورية قبل انطلاق المباراة.

لكن الجماهير أصابتها الدهشة بعد تسجيل الكونغو هدف البداية مبكراً، ثم تزايدت الدهشة والانبهار عندما سجلت اللاعبة البديلة ماويتي هدف التعادل للفهود 2-2 بتسديدة دقيقة في منتصف الشوط الثاني، قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة.

لكن سرعان ما عادت الطمأنينة للجماهير المغربية في الدقيقة 76، عندما أرسلت إيمان الغزواني تمريرة عرضية رائعة سجلتها غزلان في الشباك.

ثم خلق أصحاب الأرض - الذين استحوذوا على الكرة بنسبة تقارب 70 في المئة خلال المباراة - فرصاً لحسم المباراة، وكان آخرها عندما تعرضت المهاجمة أنيسة لحماري لخطأ داخل منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم الناميبي أنتسينو توانيانيوكوا، ركلة جزاء.

وبعد خروج لاعبة تنفيذ الركلات الجزائية، سددت ياسمين مرابط، الكرة في الاتجاه المعاكس لحارسة المرمى الكونغولية، في الدقيقة 83.

بينما أهدرت سناء مسعودي وأنيسة لحماري فرصتين ثمينتين لحسم النتيجة، لكن هذا الفوز أسعد الجماهير وضمن المنافسة للصعود قبل مباراة السنغال الهامة.

أما بالنسبة للكونغو، تعني هذه النتيجة أنهم خسروا المباراتين الافتتاحيتين في بطولة أمم أفريقيا للسيدات لأول مرة.

ونظراً للمشاكل خارج الملعب والنتائج على الأرض، فإن عودتهن إلى النهائيات بعد غياب دامَ 13عاماً لم تكن سعيدة.

وتحتاج سيدات الكونغو إلى الفوز على زامبيا بفارق كبير ليكون لديهن فرصة الدخول بين أفضل الفرق صاحبة المركز الثالث، وهو أمر يبدو مستبعداً بشدة.

باندا تسجل مجدداً لزامبيا

Backpage Pix باربرا باندا (على اليمين) لديها ثلاثة أهداف في هذه البطولة، أي أقل بهدف واحد من غزلان وندياي

وفي مكان آخر، اقتربت زامبيا من حجز بطاقة التأهل لربع النهائي، بعد أن ساعدت ثنائية باربرا باندا، فريقها "ملكات النحاس" على العودة من التأخر والفوز على السنغال، على ملعب البشير بمدينة المحمدية.

وتقدمت السنغال في البداية عن طريق اللاعبة نجوينار ندياي، التي راوغت حارسة المرمى وسجلت هدفاً في الدقيقة الخامسة، لكن باندا عادلت النتيجة بعد سبع دقائق.

ثم وضعت راشيل كوندانانجي، المنتخب الزامبي في المقدمة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن تستغل باندا، كرة مرتدة لتجعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 74.

ثمّ قلصت نجوينار ندياي، الفارق للسنغال من ركلة جزاء قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بعد تعرّضها لعرقلة من نغامبو موسولي، لكن السنغال لم تتمكن من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة.

ويتقاسم المغرب وزامبيا صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، لكن زامبيا تتفوق بفارق الأهداف، بينما تحتل السنغال المركز الثالث بنقاط ثلاث.