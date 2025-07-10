إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إن المملكة المتحدة ستتعامل مع الهجرة غير الشرعية "بأساليب جديدة" و"بمستوى جديد من النية".

وأجرى ستارمر محادثات قمة اليوم الخميس في10 داونينغ ستريت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الهجرة والدفاع والعلاقات الدولية.

وأكد الرئيس الفرنسي أن المملكة المتحدة وفرنسا "تتشاركان نفس الإرادة" لمعالجة هذه القضية في بداية قمة فرنسية بريطانية في داونينج ستريت.

جاء ذلك بعد أن أكد الزعيمان على الحاجة إلى "رادع جديد" لمنع القوارب الصغيرة من عبور القناة الإنجليزية.

وقالت مصادر إن ستارمر والرئيس الفرنسي وقعا على اتفاق "دخول واحد، خروج واحد" يوم الخميس، وهو اليوم الأخير من زيارة ماكرون الرسمية إلى المملكة المتحدة.

أولويات مشتركة

وبموجب شروط الاتفاق، ستقبل بريطانيا المهاجرين الذين تربطهم صلات ببريطانيا مقابل إعادة آخرين عبر القناة.

وقال السير كير إن الاجتماع ركز على العمل معًا على أولويات مشتركة.

واضاف: "بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بتحقيق التغييرات التي يتطلع إليها الشعب البريطاني، وسنتفق على أن الوضع في القناة لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه".

وقال: "لذلك، فإننا نطبق تكتيكات جديدة ونسعى جاهدين لمواجهة الهجرة غير الشرعية وكسر نموذج أعمال العصابات الإجرامية."

إرادة التصدي

وقال السيد ماكرون، متحدثًا بالفرنسية: "نتشارك نفس الإرادة في التصدي لشبكات الهجرة غير الشرعية من خلال تنسيق مكثف مع الدول الأوروبية الأخرى".

وأضاف: "لطالما ذكرنا أن فرنسا هي الوجهة الأخيرة قبل بريطانيا العظمى لهؤلاء الرجال والنساء الذين غالبًا ما يسلكون دروب البؤس ويتعرضون للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر".

وقال: "سنعمل مع دول الدخول الأولى في أوروبا، ونعتزم أيضًا إشراك جميع الدول التي تتقاسم المسؤولية معنا."

وتابع: " للحد من عبور القوارب الصغيرة، قال إن هذه التغييرات يجب "تنفيذها بالكامل" إلى جانب التشريعات الجديدة، وبناء قيادة أمن الحدود الجديدة، وأي خطوات سيعلن عنها السير كير والسيد ماكرون بعد القمة.

وأفادت تقارير بأنه سيتم مبدئيًا إعادة حوالي 50 مهاجرًا أسبوعيًا إلى فرنسا بموجب شروط الاتفاق المقترح، الذي وصفه مراقبون بأنه رمزي إلى حد كبير.

وقال المراقبون إنه إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فلن يؤدي إلا إلى عودة جزء ضئيل من 21 ألف شخص عبروا القناة حتى الآن في عام 2025، وهو رقم قياسي لهذه المرحلة في عام.

تنازل فرنسي

لكنه سيمثل أيضًا تنازلًا من الفرنسيين بأن مثل هذه العودة ممكنة، بعد سنوات من إصرار نواب من اليمين السياسي البريطاني على أن فرنسا بلد "آمن" يمكن إعادة المهاجرين إليه.

وأفادت صحيفة التايمز أنه سيتم توسيع نطاق الخطة بعد أن أظهرت تجربة أولية "إثباتًا للمفهوم"، نقلاً عن مصادر حكومية.

في المقابل، يُقال إن السيد ماكرون يضغط على المملكة المتحدة لبذل المزيد من الجهود لمعالجة "عوامل الجذب" التي... جذب الناس للقيام برحلة عبور محفوفة بالمخاطر إلى الساحل الإنجليزي.

واتفق ستارمر وماكرون على أن عمليات العبور "أولوية مشتركة تتطلب حلولاً مشتركة"، وفقًا لمتحدث باسم داونينغ ستريت.

رادع جديد

كما اتفقا على الحاجة إلى "رادع جديد لكسر نموذج عمل هذه العصابات"، ويهدفان إلى تحقيق "تقدم ملموس" في هذا الشأن.

وإلى ذلك، فإنه بعد ختام اجتماع القمة الفرنسية البريطانية، استضاف ستارمر وماكرون مكالمة هاتفية مع تحالف الشركاء الراغبين، وهي بعثة حفظ السلام المقترحة لردع روسيا عن مهاجمة أوكرانيا في المستقبل.

وفي إشارة إلى التوافق الوثيق في مجال الدفاع، أعلنت بريطانيا وفرنسا أنهما ستشتريان إمدادات جديدة من صواريخ ستورم شادو، التي أقرضتها كلتاهما لأوكرانيا لضرب أهداف في عمق روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الدولتين ستعملان بشكل وثيق لتطوير خليفة للصاروخ بعيد المدى.