إيلاف من باريس: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد خلال زيارة يقوم بها إلى غرينلاند، أن باريس لم تتدخل عسكريا في الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، لأنه لم يطلب منها بعد.

وقال الرئيس الفرنسي إن باريس لم تشارك في أي عملية إسرائيلية في إيران لأن تل أبيب لم تطلب منها ذلك.

🇮🇱|🇮🇷 Guerre Israël-Iran : la France n'a participé à "aucune opération défensive d'Israël" car elle "n'a pas été sollicitée", dit Emmanuel Macron depuis le Groenland.pic.twitter.com/GCCriFm7mF — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 15, 2025

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أشار الأحد، إلى أن بلاده لم تحشد في هذه المرحلة مواردها العسكرية لمساعدة إسرائيل على اعتراض الصواريخ الإيرانية التي تستهدف أراضيها.

وصرح إيمانويل ماكرون برغبته في عودة طهران إلى طاولة المفاوضات، مذكرا بأنه أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي حديثه إلى كل منهم، دعا إلى "الاستئناف السريع للمناقشات حول القضية النووية والصواريخ الباليستية، ووقف جميع الضربات أيا كان مصدرها، في أسرع وقت ممكن".

وشدد الرئيس الفرنسي أيضا أنه لن ينسى الوضع في غزة، داعيا إلى وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن واستئناف المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

ومساء اليوم نفسه، ردت إيران على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة، خلفت حتى الأحد نحو 13 قتيلا وأكثر من 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية ووسائل الإعلام العبرية.