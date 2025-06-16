إيلاف من تل أبيب: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها أكدت خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

وكتبت فون دير لاين على منصة "إكس": "تحدثتُ للتو مع رئيس الوزراء نتانياهو... وأكدتُ التزامنا بالسلام والاستقرار والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وفي هذا السياق، أكدتُ على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار الإقليمي".

وأضافت أن "موقف أوروبا كان واضحا دائما: إيران لن تتمكن أبدا من الحصول على أسلحة نووية".

وأشارت إلى أنها ناقشت خلال المحادثة مع نتنياهو أيضا الوضع في قطاع غزة.

وتابعت: "الوضع الإنساني في غزة غير مقبول. وكررت دعوتنا العاجلة لإيصال جميع المساعدات الإنسانية فورا إلى المواطنين المحتاجين".