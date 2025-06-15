إيلاف من طهران: قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل بعد محادثته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب تحذيرا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال المصدر إن بوتين بادر إلى الاتصال بترامب، "بناء على طلب إيران".

وأضاف أن "روسيا تشارك بكثافة في التحركات السياسية التي تخص الحرب بين إيران وإسرائيل".

وأوضحت الصحيفة: "عُلم أنه عقب المحادثة بين بوتين وترامب، وجّه بوتين تحذيرا إلى خامنئي بأن نظامه في خطر".

وتابعت: "أبلغ بوتين خامنئي بنتائج المحادثة ونصحه بالتحرك سريعا نحو المفاوضات. إضافة إلى ذلك، أمر بوتين بإجلاء موظفي السفارة الروسية من طهران".

هذا وقال مسؤولان أميركيان لرويترز إن "ترامب عارض في اليومين الماضيين خطة إسرائيلية لقتل المرشد الإيراني".

وكان الرئيس الأميركي قال، الأحد، إنه "منفتح" على أن يؤدي بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال، الأحد، إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يحول طهران إلى بيروت.

وذكر كاتس، خلال جلسة تقييم أمني مع مسؤولين أمنيين وعسكريين: "دولة إسرائيل، الشعب الإسرائيلي فخور بكم. استمروا في تقشير جلد الأفعى.. قشروا المشروع النووي، الدفاعات الجوية، الصواريخ، وكل الأهداف، بما في ذلك أهداف نظام الحكم في طهران".



