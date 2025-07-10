إيلاف من واشنطن: في رد ساخر على تهديد إيراني باغتياله عبر طائرة مسيّرة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يستمتع بحمام شمس منذ أن كان في السابعة من عمره، مضيفًا بابتسامة: "لست من محبي الشمس".

وجاء ذلك تعليقًا على تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها محمد جواد لاريجاني، المستشار السابق للمرشد الأعلى الإيراني، قال فيها إن طهران قد تستهدف ترامب بطائرة بدون طيار بينما يستجم في منتجع "مارالاغو" بولاية فلوريدا. ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن لاريجاني قوله:

"لقد فعل ترامب شيئا يجعله غير قادر على الاستمتاع بأشعة الشمس في مارالاغو. بينما يرقد هناك وبطنه في مواجهة الشمس، قد تصيبه طائرة صغيرة بدون طيار في سرته. الأمر بسيط للغاية".

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، علّق ترامب على هذه التصريحات قائلاً:

"لقد مر وقت طويل على آخر مرة استمتعت فيها بالشمس. ربما كنت في السابعة من عمري. لست مهتمًا كثيرًا بالأمر، نعم، أعتقد أنه تهديد، لكن لست متأكدًا إن كان حقيقيا أم لا".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، الذي انتهى بوقف لإطلاق النار استمر 12 يومًا، عقب قصف أمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي.

وأشارت مجلة "نيوزويك" إلى أن تهديد لاريجاني قد يعزز المخاوف بشأن احتمالات انتقام إيراني رداً على تلك الضربات، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن المقررة نهاية هذا الأسبوع في النرويج.

وبحسب "نيويورك بوست"، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران باستهداف ترامب، حيث زعمت طهران في وقت سابق أنها حاولت اغتياله انتقامًا لمقتل الجنرال قاسم سليماني في 2020.