إيلاف من واشنطن: في خطوة أثارت دهشة الحاضرين، قاطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، كلمة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال قمة مصغرة جمعته بخمسة من رؤساء الدول الإفريقية، مطالبًا بتسريع وتيرة الكلمات نظراً لـ"ازدحام الجدول".

وخلال الاجتماع، الذي عُقد في البيت الأبيض، بدأ الرئيس الموريتاني بعرض موسّع حول الإمكانيات الاقتصادية لبلاده، مشيراً إلى موقعها الإستراتيجي على المحيط الأطلسي، ومواردها السمكية والمعدنية، لا سيما كونها ثاني أكبر منتج لخام الحديد في إفريقيا، كما تحدث عن تطلعات موريتانيا لشراكة اقتصادية متقدمة مع الولايات المتحدة.

لكن ترامب، على غير المألوف في الأعراف الدبلوماسية، قاطع الغزواني قائلاً: "علينا الانطلاق، وأنا أقدر ذلك كثيرًا.. أقدر ذلك.. ربما علينا الإسراع قليلاً لأن جدولنا مزدحم"، ثم وجه حديثه مباشرة إلى رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، طالبًا منه التعريف بنفسه وبلده بشكل مقتضب.

الاجتماع، الذي ضم أيضًا رؤساء السنغال، وليبيريا، والغابون، يُعد الأول من نوعه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ويأتي في سياق محاولة أمريكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول الإفريقية.

وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يوثق اللحظة التي قاطع فيها ترامب الرئيس الموريتاني، ما أثار تفاعلاً وجدلاً على منصات التواصل الاجتماعي حول سلوك الرئيس الأميركي تجاه ضيوفه من القارة الإفريقية.

