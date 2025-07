إيلاف من واشنطن: في مشهد جديد يعكس أسلوبه المثير للجدل، أحرج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نظيره من غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، خلال اجتماع جمعه مع رؤساء خمس دول إفريقية.

وخلال اللقاء، الذي حضره أيضًا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قاطع ترامب حديث الأخير بشكل مفاجئ، موجّهًا حديثه مباشرة إلى إمبالو، سائلاً إياه أمام الحضور وكاميرات الإعلام:

"ما اسمك؟ ومن أي بلد أنت؟"

