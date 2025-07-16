إيلاف من بيروت: أظهرت لقطات فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الأربعاء، قيام أفراد من الطائفة الدرزية في سوريا برفع العلم الإسرائيلي على سطح أحد المنازل في السويداء جنوب سوريا.

وتم تداول اللقطات مرة أخرى عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية العامة، كان نيوز.

תיעוד שמופץ בסוריה: דרוזים תולים דגל ישראל על גג אחד מהמבנים ב-סווידא@OmerShahar123 pic.twitter.com/wTRYsjHPAZ — כאן חדשות (@kann_news) July 16, 2025

وفي الوقت نفسه، أظهرت لقطات إضافية أيضًا سكانًا دروزًا في السويداء وهم ينزعون علم الحكومة السورية.

وتشهد محافظة السويداء اشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وأفراد من الطائفة الدرزية السورية خلال الأيام القليلة الماضية.

وبدأت إسرائيل ، الاثنين، بضرب قوات أمنية تابعة لدمشق. وتصاعدت مشاركة إسرائيل في الصراع يوم الأربعاء، حيث نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات جوية على دمشق، بما في ذلك على المقر العسكري والقصر الرئاسي.

في هذه الأثناء، يحاول جيش الدفاع الإسرائيلي وضباط الشرطة منع المدنيين الدروز الإسرائيليين من العبور بشكل جماعي إلى سوريا لدعم إخوانهم.

