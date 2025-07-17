إيلاف من تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن قرار بلاده بالتدخل عسكرياً في جنوب سوريا جاء استجابة لطلب مباشر من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في إسرائيل، موفق طريف، لحماية الدروز في منطقة جبل العرب.

وفي كلمة مصورة، أوضح نتانياهو أن إسرائيل وضعت "سياسة واضحة" تهدف أولاً إلى نزع السلاح من المنطقة الممتدة بين جنوب دمشق ومرتفعات الجولان، وثانياً إلى "حماية الدروز في جبل الدروز"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الجيش السوري خرق تلك السياسة عبر إرسال قوات إلى المنطقة المنزوعة السلاح، مضيفاً أن هذه الخطوة ترافقت مع "مجازر ضد السكان الدروز"، ما دفعه، بحسب قوله، إلى إصدار أوامر مباشرة للجيش الإسرائيلي بـ"التحرك وبالقوة".

وأكد نتانياهو أن سلاح الجو الإسرائيلي شن ضربات استهدفت ما وصفها بـ"عصابات القتل وناقلات الجند المدرعة"، مضيفاً أنه وسّع نطاق العمليات لتشمل وزارة الدفاع السورية في دمشق. واعتبر أن هذه الهجمات أدت إلى وقف إطلاق نار وانسحاب القوات السورية إلى داخل العاصمة، مشدداً على أن "السلام والطمأنينة لا يُفرضان بالتوسلات، وإنما بالقوة"، وأن هذه المقاربة تمثل "امتداداً لسياسة إسرائيل في التعامل مع التهديدات على سبع جبهات".

وتوقف نتتنياهو عند اتصال تلقّاه من الشيخ موفق طريف، الذي قال له بحسب الرواية الإسرائيلية: "خلال المحرقة، عندما ذُبح اليهود، لم يستجب أحد لاستغاثاتهم. أما الآن، فنحن الدروز نُذبح ونستغيث بإسرائيل". وأضاف نتنياهو: "قلت له إنه محق. لقد تصرفنا وسنواصل التصرف حسب الضرورة".