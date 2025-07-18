إيلاف من واشنطن: أعلنت شركة AP Deauville عن سحب أكثر من 67 ألف عبوة من مزيلات العرق Power Stick من الأسواق الأميركية، على خلفية عيب تصنيع غير محدد، لم تكشف إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) عن طبيعته بعد، مكتفية بالإشارة إلى "انحراف عن ممارسات التصنيع الجيدة (cGMP)".

المنتجات المتأثرة تشمل الروائح التالية: Powder Fresh وSpring Fresh وOriginal، والتي تُباع في متاجر مثل Walmart وDollar Tree، إضافة إلى منصة أمازون. ودعت إدارة الغذاء والدواء المستهلكين إلى التخلص الفوري من العبوات المشمولة أو التواصل مع الشركة لاسترداد قيمتها، مشيرة إلى عدم توفر تفاصيل دقيقة حول طبيعة الخلل أو مستوى الخطورة المحتملة.

المزيلات التي شملها السحب هي:

• Power Stick for Her Antiperspirant برائحة بودرة منعشة

• Power Stick Invisible Protection برائحة الربيع

• Power Stick Original Nourishing Invisible Protection

ودعت الشركة العملاء إلى التحقق من رمز المنتج (UPC) أسفل الرمز الشريطي لمعرفة ما إذا كانت عبوتهم ضمن الدفعة المسحوبة، مشيرة إلى أن القائمة الكاملة متاحة عبر موقع FDA الرسمي.

ورغم عدم الإعلان عن وجود البنزين في هذه الدفعة تحديدا، إلا أن القضية أثارت قلقاً، خاصة في ظل سوابق مشابهة في الولايات المتحدة ارتبطت باكتشاف آثار من البنزين — وهو مركب مصنف كمادة مسرطنة للإنسان، وقد يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل سرطان الدم ونخاع العظم، خصوصاً في حال التعرض المطول.

وكانت FDA قد أنهت في أكتوبر الماضي عملية سحب كبرى استمرت 3 سنوات، شملت منتجات من علامات تجارية شهيرة مثل Old Spice وSecret التابعة لشركة Procter & Gamble، بعدما أظهرت الفحوصات وجود آثار من البنزين في بعض العبوات.

وأكدت الإدارة أن البنزين ليس مكوناً فعالاً في مزيلات العرق، لكنه قد يتكون كناتج ثانوي أثناء تعبئة المنتجات في العلب المضغوطة، وهو ما يتم رصده عبر اختبارات دورية للجودة.