إيلاف من القدس: أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أنه يعاني من التهاب في الأمعاء، مشيراً إلى أنه سيمكث في المنزل لمدة ثلاثة أيام.

وجاء في بيان مكتب نتانياهو: "بعد شعوره بوعكة صحية خلال الليل، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للفحص الطبي في منزله من جانب البروفيسور ألون هيرشكو، رئيس قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم".

التهاب في الأمعاء

وبينت الفحوصات أنه يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد، بحسب "روسيا اليوم".

وتابع البيان: "بعد إجراء فحوصات إضافية، تم تقييم حالة رئيس الوزراء بأنها جيدة، وهو يتلقى حالياً علاجا طبياً عبر السوائل الوريدية بسبب الجفاف الناجم عن المرض".

وأوضح البيان أنه وفقا لتوصيات أطبائه، سيبقى رئيس الوزراء في منزله للراحة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وسيدير شؤون الدولة من هناك.

وكان نتنياهو قد أجرى من قبل عملية فتق، كما خضع نتنياهو في يوليو الماضي لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب لديه.