إيلاف من واشنطن: احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بمرور 6 أشهر على بداية ولايته الرئاسية الثانية، مشيدا بالولايات المتحدة ووصفها بأنها "الأكثر جاذبية" و"الأكثر احتراما في العالم".

وقد شهدت فترة ولايته الثانية تحديات عديدة داخلية وخارجية، لكنه حقق بعض النجاحات من بينها تمرير "القانون الكبير والجميل" الخاص بالضرائب والإنفاق وصدور أحكام لصالحه في المحكمة العليا في عدة قضايا مهمة.

وفي منشور له على منصة "تروث سوشال"، أكد ترامب أن ولايته الثانية "تُعتبر واحدة من أكثر الفترات أهمية في تاريخ ولاية أي رئيس".

وأضاف: "بعبارة أخرى، أنجزنا الكثير من الأمور الجيدة والعظيمة، بما في ذلك إنهاء العديد من الحروب التي تخوضها دول لا تربطنا بها سوى علاقات تجارية أو، في بعض الحالات، صداقة".

أميركا عادت من الموت

وتابع: "ستة أشهر ليست فترة طويلة لإحياء دولة كبرى بالكامل. قبل عام كان بلدنا ميتا، دون أمل تقريبا في الانتعاش. واليوم، الولايات المتحدة هي 'الأكثر جاذبية' والأكثر احتراما في أي مكان في العالم. عيد ذكرى سعيد!!!"

على الصعيد الدولي، تفاوضت إدارة ترامب على ثلاث اتفاقيات لوقف إطلاق النار بين ست دول منذ توليه منصبه في يناير، لكن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك بين إسرائيل وحماس، لم تكلل بالنجاح بعد.

وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، كرر ترامب أنه سينهي النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وفي منشور منفصل على "تروث سوشال"، أشاد ترامب بمعدلات تأييده، مدعيا أن أرقامه بين الجمهوريين وصلت إلى 95% في "استطلاعات مختلفة"، دون توضيح الاستطلاعات التي يقصدها.

ماذا تقول الاستطلاعات؟

وفقا لاستطلاع "غالوب"، كان معدل تأييد ترامب في يونيو (حزيران) 40% بين الناخبين من جميع الأحزاب، مقارنة بـ 47% عند توليه المنصب في يناير.

وبحسب التقسيم الحزبي، وافق 86% من الجمهوريين على أداء ترامب كرئيس في يونيو (حزيران)، بينما وافق 36% من المستقلين و1% فقط من الديمقراطيين.

وأظهر استطلاع مشترك بين "CBS نيوز" و"YouGov" نُشر اليوم الأحد أرقاما مماثلة، حيث بلغ معدل تأييد الرئيس 42%، بموافقة 89% من الجمهوريين، و32% من المستقلين، و5% من الديمقراطيين.

وأضاف ترامب: "الناس يحبون الحدود القوية، وكل الأشياء العديدة التي قمت بها. بوركت أمريكا. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!"