إيلاف من واشنطن: ذكرت صحيفة نيويورك بوست السبت أن حملة تمويل جماعي مرتبطة بموظف سابق في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية جمعت 40 مليون دولار كمكافأة لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشير التقارير إلى أن جماعة "عهد الدم" أطلقت حملة الاغتيالات بناء على فتاوى أصدرها عدد من رجال الدين الإيرانيين، في أعقاب أوامر ترامب بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية، ورد أن رجال الدين وصفوا ترامب بأنه "عدو لله".

وأفاد معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (ميمري) الذي يقع مقره في الولايات المتحدة أن منظمة "عهد الدم" تعمل "تحت رعاية النظام الإيراني".

قال معهد ميمري في تحليله لجهود جمع التبرعات: "هذه دعوة للجهاد، تدعو المؤمنين للتبرع بأموالهم والتضحية بأرواحهم. يُضفي الملصق شرعية دينية على اغتيال ترامب.

"إن حقيقة أن هذه الدعوات لاغتيال ترامب تأتي من الأعلى وتتردد في الشارع ومن خلال جميع طبقات المجتمع، بما في ذلك في وسائل الإعلام الإيرانية ... تعكس إجماعًا دينيًا ونظاميًا واسع النطاق، مدعومًا بالتأكيد المتكرر على المكافأة التي يمكن لأي شخص ينفذ العقوبة ضد ترامب أن يتوقع تلقيها - بالإضافة إلى 40.3 مليون دولار، أيضًا الجنة ومكانة المدافع عن الإسلام ".

وبحسب ما ذكره موقع إيران إنترناشونال الإخباري المعارض، فإن جهود جماعة "عهد الدم" حظيت بدعم عشرة من رجال الدين المعينين من قبل الدولة الإيرانية.

100 مليار تومان

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام معارضة مقرها لندن أن آذري، رجل الدين المعين من قبل الدولة في مقاطعة أذربيجان الغربية بإيران، أعلن عن مكافأة قدرها 100 مليار تومان (حوالي 1.14 مليون دولار) لقتل الرئيس الأمريكي.

وقال منصور إمامي المدير الإقليمي لمنظمة الدعوة الإسلامية الرسمية في أذربيجان الغربية: "سنقدم 100 مليار تومان لأي شخص يأتي برأس ترامب".

رغم أن رجال الدين مُعيّنون من قِبَل الدولة، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مقابلته مع تاكر كارلسون: "على حد علمي، لم يُصدروا أي أحكام أو فتاوى ضد أي فرد أو ضد دونالد ترامب. لا علاقة للأمر بالحكومة الإيرانية أو المرشد الأعلى لإيران".

محاولات اغتيال ترامب

وُجهت اتهامات لمواطن باكستاني يُزعم ارتباطه بإيران عام 2024 بالتخطيط لاغتيال عدد من المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم ترامب. وذكر تقرير شبكة CNN، نقلاً عن وثائق المحكمة، أن الهدف المزعوم لآصف ميرشانت كان استهداف من يُلحقون الضرر بباكستان والعالم الإسلامي في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت وزارة العدل في عام 2024 أن أحد المواطنين الأميركيين الثلاثة المتهمين بمحاولة اغتيال ترامب كان يراقب أيضًا اثنين من المواطنين الأميركيين اليهود، وزعمت أن مسؤولاً في الحرس الثوري الإيراني عرض عليه 500 ألف دولار مقابل قتل الرئيس أو اليهود الأميركيين.