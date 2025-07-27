إيلاف من القدس: زعمت منصات سوشيال ميديا مرتبط بالموساد أن معظم أنحاء إيران تفتقر إلى المياه والكهرباء، وأن علي خامنئي يقضي أيامه في النوم أو استخدام مواد مخدرة غير مشروعة.

وزعم حساب الموساد باللغة الفارسية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "يقضي معظم أيامه إما نائماً أو تحت تأثير المخدرات".

وجاء هذا التصريح من خلال حساب يدعي أنه المتحدث الرسمي باسم الموساد باللغة الفارسية على منصة إكس X (تويتر) على الرغم من أن جهاز الاستخبارات لم يؤكد ذلك رسميًا على الإطلاق.

قال المنشور: "كيف لقائد أن يقود وهو ينام نصف يومه ويقضي النصف الآخر تحت تأثير المخدرات؟ لا ماء ولا كهرباء في إيران.

أصدر الحساب المرتبط بالموساد عدة تعليقات خلال الشهر الماضي بشأن حالة إيران وصحة خامنئي. كما نصح الإيرانيين بالتواصل مع الحساب عبر شبكة افتراضية خاصة (VPN) فقط لأسباب أمنية.

وقد نشر الحساب الفارسي عدة منشورات خلال الشهرين الماضيين، وكان أحد أكثر المنشورات انتشارًا يدور حول تعيين القائد الجديد غير المعلن رسميًا لمقر خاتم الأنبياء المركزي .

وبدأ الحساب المرتبط بالموساد بعد أن ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن النظام لن يكشف عن هوية القائد "لحمايته".

ورد الحساب المجهول "X"، الذي ينشر تعليقات ساخرة ومزاعم استفزازية منذ أواخر يونيو (حزيران)بأنه يعرف الاسم بالفعل وحث الإيرانيين على إرسال تخميناتهم.

ورد الحساب على "الفائز المحظوظ" الذي خمن اسم علي عبدالله علي آبادي، وحثه على "التواصل بشكل خاص لاستلام جائزته".