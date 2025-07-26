إيلاف من أثينا: عض مواطن سوري سائح إسرائيلي في اليونان، وقال له "أنا حماس"، وكان السائح الإسرائيلي ستاف بن شوشان يقضي إجارته بالقرب من أثينا عندما تعرض لهجوم من قبل مجموعة من المهاجرين السوريين، حيث قام أحدهم بعض جزء من أذنه أثناء الإدلاء بتعليقات ضد اليهود، ومؤيدة للفلسطينيين ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم السبت.

وذكرت التقارير أن المواطن السوري تم اعتقاله بعد الهجوم، وأن السفارة الإسرائيلية في أثينا على اتصال بالسلطات المحلية اليونانية،

كما تم اعتقال الإسرائيلي بن شوشان بعد أن زعم المواطن السوري أنه أدلى بتصريحات عنصرية، وهو لا يزال في المستشفى بسبب الجروح التي أصيب بها في الهجوم المزعوم، وفقًا لموقع Ynet الإسرائيلي.

وروى بن شوشان لوسائل إعلام إسرائيلية كيف كان على شاطئ بوليفار مع زوجته وزوجين إسرائيليين آخرين عندما اقترب منهم رجل مجهول وبدأ في تصويرهم وهو يصرخ "حرروا فلسطين، إلى الجحيم مع إسرائيل، أنا حماس".

ادّعى أنه خلال الحادثة الأولى، دفعه الرجل ورشّ عليه الرمل. وأضاف أن رجال الأمن أبعدوا السوري بعد أن بدأ المشاجرة.

وبعد ساعة من الحادثة الأولى، ادعى بن شوشان أن الرجل عاد وحاول الاعتداء على زوجته، وعندها تدخل لحمايتها، وقال بن شوشان إن الرجل قام خلال محاولته حماية زوجته بعض جزء من أذنه، وهو يتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة لذلك.

صرحت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية لموقع Ynet بأنه "على ما يبدو، تعرفت مجموعة من المهاجرين على الإسرائيليين وتحرشت بهم. وعندما ذهب الإسرائيلي إلى الشاطئ، هاجمه أحد أفراد المجموعة وعضه، مما تسبب له في إصابة خطيرة في أذنه.

