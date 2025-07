إيلاف من ميتشغن: تعرض ما لا يقل عن 11 شخصًا للطعن في مشهد مروع داخل أحد متاجر وول مارت في ميشيغان بالولايات المتحدة ليلة السبت - مما أدى إلى فرار المتسوقين والموظفين المذعورين في جميع الاتجاهات بينما انهار الضحايا الملطخون بالدماء في أقسام متعددة، وفقًا للشرطة وشهود العيان.

#WATCH | Footage of the moment of a stabbing at a Walmart in Michigan.



Authorities say the suspect is a Michigan resident. investigation underway.#Stabbing #Michigan #TraverseCity #Walmart #USA #UnitedStates pic.twitter.com/KxKWO0tXgQ