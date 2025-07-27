إيلاف من ميتشغن: تعرض ما لا يقل عن 11 شخصًا للطعن في مشهد مروع داخل أحد متاجر وول مارت في ميشيغان بالولايات المتحدة ليلة السبت - مما أدى إلى فرار المتسوقين والموظفين المذعورين في جميع الاتجاهات بينما انهار الضحايا الملطخون بالدماء في أقسام متعددة، وفقًا للشرطة وشهود العيان.

وقال مايكل شيا، قائد شرطة مقاطعة جراند ترافيرس، إن الرعب بدأ حوالي الساعة الخامسة مساء عندما بدأ المهاجم المزعوم في طعن المتسوقين بشكل عشوائي بسكين قابل للطي، في أقسام مختلفة في جميع أنحاء المتجر الشهير في ترافيرس سيتي، على بعد حوالي 255 ميلاً شمال غرب ديترويت.

وقال شيا للصحفيين في مؤتمر صحفي مساء السبت: "بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا في هذا الوقت، كانت هذه أعمالاً عشوائية"، مضيفًا أن حوادث الطعن العنيفة "غير شائعة للغاية" في المدينة.

وقالت الموظفة تاشا ناش لقناة 2 ناو : "بدأ المتجر بأكمله بالصراخ والجري". كان هناك رجل يحمل سكينًا، طعن ستة أشخاص. رأيتُ أحدهم يُطعن في عينه، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

وفي نهاية المطاف، تمكن اثنان من المتسوقين الشجعان من القبض على المجنون الذي كان يحمل سكينًا قبل أن تصل السلطات وتعتقله، وفقًا للشرطة وشهود العيان.

وقالت إحدى المتسوقات، التي وصلت إلى المتجر الكبير بعد لحظات من الهجوم العنيف، إنها شعرت بالصدمة من عدد المستجيبين الأوائل في مكان الحادث.

"كنا نستعد لدخول وول مارت عندما كان هذا يحدث"، كتب أحد الشهود على موقع X بعد وقت قصير من مطالبة المحققين للجمهور بتجنب المنطقة، بالطبع، لم يُسمح لنا بالدخول. لم أرَ قط هذا العدد من سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ وسيارات مسرح الجريمة! أرسلوا الموظفين إلى منازلهم وطلبوا من جميع الزبائن المغادرة. يا إلهي!

نقل الضحايا لمركز طبي

تم نقل الضحايا الـ11 إلى مركز مونسون الطبي، أكبر مستشفى في شمال ميشيغان، حيث يتلقون العلاج، حسبما أعلنت مؤسسة مونسون للرعاية الصحية على فيسبوك قبل الساعة السابعة مساءً بقليل.

وقالت الوكالة "إن شركة مونسون للرعاية الصحية على علم بالحادث المأساوي الذي وقع في وقت سابق اليوم في وول مارت في ترافيرس سيتي".

نتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين من هذا الحادث، ونتقدم بالشكر لفرق الاستجابة الأولية ورجال الأمن على سرعة استجابتهم. ونتيجةً لذلك، يشهد قسم الطوارئ لدينا حاليًا عددًا من المرضى يفوق المعتاد.

ولم تكشف الشرطة عن اسم الطاعن المزعوم أو الدافع وراء هذه المحنة الكابوسية، لكنها قالت إن المشتبه به الشرير يبدو أنه من سكان ميشيغان، وقال متحدث باسم شركة وول مارت إن الشركة "تعمل حاليًا مع الشرطة".

قالت حاكمة ولاية ميشيغان جريتشن ويتمر على قناة إكس: "أنا على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون بشأن الأخبار الرهيبة الواردة من مدينة ترافيرس سيتي".

تعازينا للضحايا وللمجتمع الذي يعاني من هذا العمل العنيف والوحشي. وأتقدم بالشكر لرجال الإنقاذ على استجابتهم السريعة للقبض على المشتبه به.

وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا إن الوكالة الفيدرالية تستجيب أيضًا للمشهد لتقديم "أي دعم ضروري" لمكتب عمدة مقاطعة جراند ترافيرس أثناء التحقيق في الهجوم المروع. ولا يزال التحقيق مستمرا، وطلب من الناس تجنب المنطقة.