إيلاف من واشنطن: بعد أن وصلت المفاوضات بشأن صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن ، والتي كانت ستؤدي إلى إطلاق سراح 10 رهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إلى طريق مسدود، تقوم كل من إسرائيل وأميركا بإعادة تقييم نهجهما.

وبحسب مصدر مطلع على الأمر تحدث لصحيفة جيروزالم بوست ، يعتقد العديد من أعضاء إدارة ترامب أن الوقت قد يكون مناسبا لاقتراح صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب.

وقال المصدر "من الواضح للجميع أن التوصل إلى اتفاق شامل سيكون أصعب بكثير من حيث إقناع الجانبين بالموافقة عليه".

وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن المسؤولين في إسرائيل يدرسون إصدار إنذار نهائي لحماس: الموافقة على الصفقة، أو مواجهة العواقب.

وقد استمرت الاتصالات خلف الكواليس خلال اليومين الماضيين بين إسرائيل والوسطاء، مصر وقطر ، وحماس، في محاولة لاستئناف المفاوضات. والتقى مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، عدة مرات خلال اليومين الماضيين بمسؤولين قطريين كبار في جزيرة سردينيا الإيطالية.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إنه "على الرغم من عودة فريق التفاوض إلى إسرائيل، فإنه لا يزال على اتصال دائم مع الوسطاء".

من جانبه قال دونالد ترامب يوم الأحد: "حان الوقت لإعادة الرهائن إلى ديارهم، هناك 20 رهينة على قيد الحياة وجثث آخرين".

وفي حديث مع الصحفيين في اسكتلندا، أضاف: "هناك العديد من الآباء الذين يريدون استعادة رفات أحبائهم. على إسرائيل اتخاذ قرار. أعرف ما كنت سأفعله، لكنني لست متأكدًا من أنه ينبغي علي الإفصاح عنه".



