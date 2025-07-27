قالت مصادر لبي بي سي عربي، إن عشرات الشاحنات المحملة بمواد الإغاثة اتجهت من الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة صوب معبر كرم أبو سالم بين القطاع وإسرائيل، صباح اليوم الأحد، تمهيداً لدخول القطاع للمرة الأولى منذ بداية مارس/آذار 2025.

وأفادت المصادر بأن قرابة 50 شاحنة اتجهت إلى مناطق التفتيش والفحص بكرم أبو سالم حتى الخامسة من صباح اليوم بتوقيت جرينتش، وقد بدأت عملية الإدخال في الثانية صباحاً.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، ذكرت في نبأ عاجل لها، "بدء دخول الشاحنات نحو كرم أبو سالم في وقت مبكر صباح اليوم".

وقالت مسؤولة في مكتب برنامج الغذاء العالمي في مصر، لبي بي سي إن الشاحنات التي انطلقت من الجانب المصري من الحدود صوب معبر معبر كرم أبو سالم، "ما تزال موجودة بالمعبر الرابط بين إسرائيل وقطاع غزة ولم تدخل إلى القطاع حتى الآن، وذلك وفقاً للمعلومات المتوفرة لديها حتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت جرينتش".

وأشارت إلى أن البرنامج سيقوم بنشر المزيد من التفاصيل تباعاً.

وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها الشاحنات صوب القطاع من الجانب المصري من المعبر منذ أن أعلنت إسرائيل وقف دخول المساعدات من المعابر للقطاع في مارس/آذار الماضي، بعد انهيار الهدنة في ذلك الحين، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاقٍ لوقف النار استمر نحو أربعين يوماً.

وقد أدى التضييق الإسرائيلي إلى أزمة غذائية خانقة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم جوعاً منذ مارس/آذار 2025.

وأعلن الأردن الأحد، تسيير قافلة إغاثة جديدة مكوّنة من 60 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.

وبحسب قناة المملكة الأردنية الرسمية، فإن القافلة جُهّزت بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، وبرنامج الغذاء العالمي، والمطبخ المركزي العالمي.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني، بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، آخر التطورات في غزة وسوريا، مؤكداً ضرورة وقف الحرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق القطاع.

في السياق، أعلنت بريطانيا السبت أنها تستعد لإسقاط المساعدات وإجلاء "الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية"، بالتعاون مع "شركاء مثل الأردن".

وأعلنت الإمارات أنها ستستأنف عمليات إنزال المساعدات بالمظلات "على الفور".

وكان مسؤول إسرائيلي صرح الجمعة أن عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية سوف تستأنف سريعاً "بالتنسيق مع الإمارات والأردن".

"إسقاط مساعدات جواً"

EPA عملية إنزال مغربيّة لمساعدات جوية في 11 مارس/آذار 2024 فوق شمال غزة

أعلنت إسرائيل الأحد أنها اسقطت مساعدات إنسانية جواً في غزة، بعد أسابيع من الضغوط الدولية المتزايدة عليها للسماح بإيصال الأغذية والإمدادات الحيوية دون قيود إلى القطاع بسبب أزمة الجوع المتفاقمة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان صدر ليل السبت/الأحد، على تطبيق تلغرام، أن عملية الإسقاط الجوي "نُفذت بالتنسيق مع منظمات دولية وقادتها كوغات (وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق)"، مضيفاً أنها تضمنت "سبعة طرود مساعدات تحتوي على دقيق وسكر وأطعمة معلبة".

واتهمت حركة حماس، في بيان صحفي الأحد، إسرائيل باستخدام إنزال المساعدات جواً في غزة كـ"خطوة شكلية ومخادعة"، تهدف إلى "تبييض صورتها أمام العالم" والالتفاف على المطالب الدولية بإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

وأكدت الحركة أن "وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى شعبنا حق طبيعي وضروري لوقف الكارثة الإنسانية التي فرضها الاحتلال"، مشددة على أن "خطة الممرات الإنسانية سياسة مكشوفة لإدارة التجويع لا لإنهائه"، وتعمد إلى فرض "وقائع ميدانية قسرية تحت نيران القصف والجوع".

وأضافت حماس أن استمرار هذه السياسات يعرّض حياة المدنيين للخطر ويمثل "إهانة لكرامتهم"، محملة حكومة نتنياهو مسؤولية "جرائم حرب موصوفة" أودت بحياة أكثر من ألف فلسطيني وجرحت نحو ستة آلاف.

واختتمت الحركة بالتشديد على أن "الطريق الوحيد لإنهاء جريمة التجويع هو وقف العدوان وفتح المعابر بشكل كامل ودائم".

"تعليق تكتيكي للأنشطة العسكرية لأغراض إنسانية"

Reuters

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء "تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية لأغراض إنسانية" في مناطق محددة من قطاع غزة، اعتباراً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

ويستمر التعليق يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، ويشمل تعليق العمليات منطقة المواصي ومدينتي غزة ودير البلح، مع استمرار "العمليات الهجومية ضد المنظمات الإرهابية"، وفق ما أعلنه متحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس.

وأوضح أدرعي أن القرار جاء بعد مباحثات مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية، وتم بموجبه تحديد "ممرات مؤمنة" من السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً، لتسهيل دخول قوافل الإغاثة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت أن القرار يأتي في إطار "هدنة إنسانية لساعات طويلة"، استجابة للانتقادات الدولية المتزايدة بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وأفادت الهيئة أن القرار اتُخذ خلال جلسة مشاورات مصغّرة عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية غدعون ساعر، دون حضور وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي عبّر عن غضبه تجاه القرار.

#عاجل بناء على توجيهات المستوى السياسي وفي اطار الجهود المتواصلة التي يبذلها جيش الدفاع من خلال وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لتوسيع حجم المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة سيبدأ اعتبارًا من اليوم تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية لاغراض إنسانية من الساعة… pic.twitter.com/l4CRrIT5ss — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 27, 2025

مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات جنوب غزة

Reuters 59,733 حصيلة قتلى الحرب في غزة، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بحسب أرقام وزارة الصحة في القطاع.

قالت مصادر طبية فلسطينية في مستشفييْ "الشفاء" بمدينة غزة و"العودة" بمخيم النصيرات وسط القطاع، إن ما لا يقل عن 20 شخصاً من منتظري المساعدات، بينهم 9 أطفال، قتلوا منذ فجر الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب موقع زيكيم شمال غربي غزة، وبالقرب من موقع نيتساريم بوسط القطاع.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ فجر اليوم، في قطاع غزة إلى 41 شخصاً، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

وذكر شاهد العيان أبو سمير حمودة (42 عاماً) لوكالة الأنباء الفرنسية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار "باتجاه المواطنين عندما حاولوا الاقتراب من الحاجز العسكري" الإسرائيلي في منطقة زيكيم شمال غرب منطقة السودانية.

وقال الجيش الإسرائيلي، رداً على سؤال لفرانس برس عن هذا الأمر، إنّه ينظر في المسألة.

وأشار في بيان منفصل إلى أنّه يواصل عملياته في غزة، موضحا أنّه استهدف أعضاء في "خلية إرهابية زرعوا عبوة ناسفة لاستهداف عسكريين"، بحسب تعبيره.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّه خلال 24 ساعة "ضرب سلاح الجو أكثر من 100 هدف إرهابي في قطاع غزة".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين من كتيبة "غولاني 51" في خان يونس جنوب قطاع غزة، الأحد، إثر انفجار استهدف مركبتهما المدرعة. وأفادت مصادر عسكرية بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلح خرج من نفق، فيما فُتح تحقيق في الحادث.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة إكس، مقتل الجنديين إلى جانب جندي ثالث توفي متأثراً بجروحه، قائلاً: "فقدنا ثلاثة من خيرة شبابنا في سبيل أمن دولتنا وعودة رهائننا".