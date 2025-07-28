إيلاف من لندن: أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عامًا بعد إثارة شغب على متن رحلة جوية تابعة لشركة (إيزي جيت) من لندن إلى مطار غلاسكو.

أفادت شرطة اسكوتلندا بأن ضباط مكافحة الإرهاب يُقيّمون مقاطع فيديو مُتداولة على الإنترنت. يأتي هذا في الوقت الذي يقضي فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاليًا زيارة خاصة إلى اسكتلندا.

This is Islam in Scotland



“I’m going to bomb the plane , DEATH to America, Death to Trump, Allahu Akbar”



A Muslim EasyJet passenger screams while in flight over Scotland



A warning America, Jihadists have a US homeland attack



Texans wake up



Listen pic.twitter.com/2BQvOo3iBB — John Ferguson (@JohnnyWhiskyTX) July 27, 2025

وقالت الشرطة إن المشتبه به أنزل من الطائرة، التي أقلعت من مطار لوتون بلندن، بعد هبوطها في مطار غلاسكو حوالي الساعة 8:20 صباحًا يوم الأحد.

وتم تداول مقطع فيديو على الإنترنت يُظهر رجلاً على متن طائرة وهو يهتف بشيء ما حول "قنبلة"، إلى جانب "الموت لأميركا، الموت لترامب" و"الله أكبر".

رسالة لترامب

وفي مقطع افيديو، الذي أُرسل إلى صحيفة (ذا صن)، يبدو أن الركاب سألوا الرجل: "لماذا تقول إنك ستفجر الطائرة؟"، فأجاب: "أريد أن أرسل رسالة إلى ترامب".

وتم تكبيل الجاني وإخراجه من الطائرة برفقة حوالي ستة من ضباط الشرطة، حيث بدا على بعض الركاب الضيق الشديد.

وصرحت الشرطة بأن التحقيقات مستمرة، وأضاف متحدث باسمها: "نعتقد حاليًا أن الحادث قد تم احتواؤه، ولم يكن هناك أي تورط آخر.

وقال متحدث باسم شركة إيزي جيت: "استقبلت الشرطة الرحلة EZY609 المتجهة من لوتون إلى غلاسكو أمس لدى وصولها إلى غلاسكو، حيث صعدوا على متن الطائرة وأنزلوا أحد الركاب بسبب سلوكه على متنها".

وأضاف: طاقم إيزي جيت مدرب على تقييم جميع المواقف والتصرف بسرعة وبشكل مناسب لضمان عدم المساس بسلامة الرحلة والركاب الآخرين في أي وقت.

وقال المتحدث: إن سلامة ورفاهية عملائنا وطاقمنا هي دائمًا الأولوية القصوى لشركة إيزي جيت".