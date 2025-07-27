إيلاف من لندن: باختصار كل ما يفعله دونالد ترامب هو من أجل المال، وفي خدمة جشعه الذي لا يعرف سقفاً، تمكن من الانتصار على السوق، حيث يجسد ترامب عقلية عقد الصفقات، وتبدأ كل صفقة باحتياجاته، وكل صفقة تلبي رغباته. وهكذا يمكن وصفه بأنه جشع، بل لا حدود لجشعه، يطارد الدولار التالي كما لو كان الأخير، حتى بعد استيفائه جميع معايير الإشباع.

لكن ترامب مختلف، لأن جشعه يعود إلى فكرة القيادة التي تدور في المقام الأول حول عقد الصفقات بعد الدخول في علاقة عدائية أولاً، بدلاً من الابتكار أو تحسين الأساليب الإدارية.

لقد بُنيت مسيرة ترامب بأكملها على الصفقات، ونرجسيته مرتبطة بعقد الصفقات. ويرجع ذلك إلى اندماجه المبكر في تعاملات والده العقارية في نيويورك وما حولها. تعتمد العقارات في الولايات المتحدة، على عكس أساليب كسب المال للأفراد الأثرياء للغاية في البلدان الأخرى، على الصفقات القائمة على السمعة الشخصية والمضاربة على قيم الأصول المستقبلية والقدرة على غسل السجلات المهنية غير المنتظمة.

قد يكون من الصعب تحديد الأرباح والخسائر بمرور الوقت وقياسها بدقة، كما أكد مدققو حسابات ترامب ومعارضوه في كثير من الأحيان، لأن الأرباح، التي تعتمد على المضاربة والقيمة المستقبلية غير المعروفة، غير مؤكدة بطبيعتها.

تقديره لذاته "مبالغ فيه" ولكن!

إن تفاخر ترامب المتواصل بأنه صانع صفقات بارع يُلقي الضوء على كل جانب تقريبًا من جوانب نهجه في اتخاذ القرارات الرئاسية. لطالما شكك العديد من المراقبين في صورة ترامب كصانع صفقات بارع، مشيرين إلى إخفاقاته العديدة في مسيرته العقارية الطويلة، وصفقاته السياسية والدبلوماسية الفاشلة، وتراجعاته، ومزاعمه المبالغ فيها بشأن الصفقات الجارية. لكن هذه الانتقادات تُغفل جوهر المسألة.

لقد توصل ترامب إلى أن إبرام الصفقات لا يحتاج إلى النجاح من أجل زيادة ثروته بشكل كبير، فالصفقات، سواءً في المجال المالي أو العقاري أو أي قطاع اقتصادي آخر، ليست سوى خطوة واحدة في عملية التوصل إلى اتفاقيات كاملة وملزمة تخضع لقوة القانون. إنها مرحلة في عملية التفاوض لا تُصبح نافذة إلا بعد إتمامها كعقد.

إنها، في أحسن الأحوال، مجرد اتفاق على الموافقة، وقد يتبين أنها سابقة لأوانها، أو سيئة التخطيط، أو غير مقبولة لأحد الطرفين. بعبارة أخرى، إنها خطوبة، وليست زواجًا. تتيح الصفقة لمفاوض مثل ترامب ادعاء النصر وإلقاء اللوم على الطرف الآخر أو على أي متغير سياقي آخر في حال عدم نجاح الأمور.

في الواقع، في يد شخص مثل ترامب، تُصبح الصفقات وسيلةً للتهرب من كفاءة عمل الأسواق أو تأجيلها أو تقويضها. ترامب لا يُحب الأسواق، تحديدًا لأنها غير شخصية وغير مرئية. نتائجها - بالنسبة للشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والمساهمين - تخضع لمعايير واضحة للنجاح والفشل.

لأن الصفقات شخصية، وتنافسية، وغير مكتملة، فهي تعد مادة مثالية لآلة ترامب الدعائية التي لا هوادة فيها، وتُتيح له تلميع صورته، واستغلال غروره، وإظهار براعته أمام خصومه - دون الخضوع للأنظمة والعواقب الملموسة لمخاطر السوق المعتادة.

إن مخاطر التراجع في حال إبطال أو تعطيل أي صفقة ضئيلة، بينما تضمن القوة القانونية للعقود المكتملة بالكامل مكاسبها.

ثروته الشخصية.. محرك أساسي

وفي كل حالة، تؤدي صفقاته إما إلى المزيد من الصفقات، والتي تخدم آلة علامته التجارية، أو تؤدي إلى زيادات مباشرة في ثروته الشخصية والشركات. الصفقات، سواء كانت ناجحة أم لا، هي الوسيلة السحرية لترامب لجمع المال وتغذية جشعه.

الجشع رذيلة، والجشع الذي يتمتع به ترامب يعرف على نطاق واسع بأنه جشع مفرط، جشع لا يمكن إشباعه، وقد اعتبره مؤرخو الاقتصاد شغفا يجب كبحه واستبداله بمصلحة ذاتية مدروسة ومعتدلة حتى تُصبح عقلانية السوق الحديثة مبدأً اقتصاديًا مهيمنًا. من هذا المنظور، يمكن للجشع أن يكون له أهداف عديدة - مثل الطعام والجنس والسلطة - بينما يركز الجشع على المال فقط.

يجسد ترامب هذا التركيز. فرغم اضطراره للعمل في عالم يُفترض فيه أن ينظم الجشع بآليات السوق المتمثلة في الأسعار والمنافسة، فقد نجح في ملاحقة جشعه دون أي عقبات تذكر.

تعرف هذه الرغبة المُحفزة "الأنانية الاقتصادية" لترامب - العلاقة الوثيقة بين دوافعه النرجسية ورغبته في زيادة رصيده النقدي. لا علاقة للمبادئ الحاكمة لسياسته الاقتصادية بحصول أميركا على مستحقاتها، كما تُشير رسالته حول الرسوم الجمركية، أو باستعادة كرامة الطبقة العاملة، كما يُشير إلى قاعدته المؤيدة له.

كما أنها لا تتعلق بالسلطة أو الهيبة. غاية كل ما يفعله هي المال ثم المال، وفي خدمة لا حدود له للمال، الذي جعله ترامب الهدف المُحدّد لرغبته. لا تهمه السلع الأخرى إلا بقدر ما تلبي رغبته في امتلاك واكتناز وزيادة رصيده النقدي.

ولكن.. المال مقابل ماذا؟

ترامب يريد المال لشراء السلطة، نعم هو يريد المزيد من السلطة، وربما كلها، سلطة أكبر من الصين، ومن جنرالاته، ومن هارفارد، ومن مؤسسات العلم والأبحاث، جميعنا نعرف السلطة - من خلال آبائنا، ومعلمينا، ورؤسائنا، وشرطتنا. إنها قوة نفهمها، وجاذبية ندركها. إذا كان ترامب يريد فقط المزيد مما يملكه الكثيرون، ويريده المزيد، فهو واضح، مثلنا.

ولكن لماذا القوة؟ لفعل ماذا؟ للحصول على ماذا؟ ربما يسعى وراء مكانة لا تُضاهى في التاريخ، لذا فهو لا يسعى وراء السلطة فحسب، بل المجد أيضاً. ولدينا بعض الأدلة على ذلك في قاموسه المبتذل للكلمات التي يستخدمها لوصف إنجازاته، ومظهره، وذكائه، وحكمته، وتفوقه الشامل، فهو يستخدم طوال الوقت كلمات مثل.. الأفضل، والأكثر، والوحيد، والمذهل، والأبدي

في هذا الكم الهائل من استعراض الشعور بالتفوق، يبدو دائما ملتفاً عالياً في السحاب، ولكن بما أن ترامب، من وجهة نظره، لا يقبل أي منافسة حقيقية في الحياة، ولا في السياسة، ولا في العقارات، ولا حتى في التاريخ، فلا مجد له إلا إذا كان ممزوجاً برداءة منافسيه. والمجد الحقيقي يتطلب عادةً شكلًا من أشكال التضحية بالنفس، وشعورًا بالرحمة، وقدرة على تجاوز الذات. ونظرًا لعجزه الذريع في هذه المجالات، فإن لعبة المجد لا يمكن أن تكون المفتاح لفهم ترامب.

الهيبة والمكانة والشهرة

وهكذا ننتقل إلى فضاء مألوف أكثر: عالم الهيبة والمكانة والشهرة. هذا العالم مُرتبط بالمنافسات والبطولات والكازينوهات من كل نوع، حيث يكون الفوز واضحًا، والخسارة للخاسرين، وعادةً ما يكون هناك ناجٍ واحد فقط وفائز واحد يحصد كل شيء.

التنافس على المكانة الاجتماعية قديم قدم التاريخ البشري، ويصاحب كل مجتمع بشري عرف قادةً وأتباعًا، ومتنافسين من مختلف الأعمار على الطعام والمأوى والشركاء الجنسيين. يبدأ بقواعد بسيطة للتفوق، ويتطور مع مرور الوقت إلى أكثر أشكال التنافس على المكانة الاجتماعية تعقيدًا، غالبًا ما يقوده الرجال - بما في ذلك الحروب، والنساء، والمنازل الفخمة، والاستهلاك المفرط.

يمكن ملاحظة هذه التنافسية في القيم في بيئات متباينة، مثل المزادات، وسباقات الخيل، والهبات الخيرية، وعمليات اندماج واستحواذ الشركات. هناك إجماع واسع النطاق بين المفكرين من مختلف العصور والمناطق على أن المكانة الاجتماعية سلعة محدودة، لها اقتصادها الخاص للعرض والطلب، مختلف عن اقتصاد المكاسب المادية. تبدو هذه الرؤية، للوهلة الأولى، بمثابة مفتاح ترامب.

ولكن رغم أن هذه الحجة قد تبدو جذابة، فإنها أيضا مجرد محاولة لتشتيت الانتباه.

سر الهوس بالرسوم الجمركية

من بين تكتيكات ترامب، يعد فرض الرسوم الجمركية أكثر ما يُفضل استخدامه، لقد حير إصراره المستمر على فرض الرسوم الجمركية كمفتاحٍ لاستعادة التصنيع الأميركي، وزيادة إيرادات الخزانة الأمريكية، وخفض أسعار المستهلكين الأميركيين، معظم الاقتصاديين التقليديين. تُعتبر الرسوم الجمركية بالنسبة لترامب الطريقة الأمثل للجمع بين عقد الصفقات، وكسب النفوذ، وشغفه بالمال كقيمة لا حدود لها.

من الواضح أن فهم ترامب لمقايضات العولمة بدائي، وغالبًا ما يكون متناقضًا داخليًا. بل إنه يُظهر علامات على اعتقاده بأن إبرام أي نوع من الصفقات لا يتطلب سوى ثقة مفرطة، وقوة كاريزمية، ودعم مالي لا ينضب. في الواقع، إن رؤية ترامب لنفسه كصانع صفقات لا يُضاهى (وهو ادعاء يتناقض مع كوارثه التجارية العديدة) تُخفي نفوره العميق من الأسواق الحقيقية - حيث يمكن لمجموعة كبيرة من الوعود الملزمة، والميل إلى توازنات أسعار مستقرة، وربط العرض بالطلب من خلال التسعير - أن تُحبط أسلوبه في إبرام الصفقات، والذي يهدف دائمًا إلى تعظيم هيبته الشخصية.

إن رغبة ترامب العميقة في أن يكون الفائز الذي يستحوذ على كل شيء في الاقتصاد العالمي المرموق تُلقي بعض الضوء على استخدامه للرسوم الجمركية كسلاح. يمكننا أن نلقي نظرة على هذا المنطق في سياق غير متوقع. وقد وثقه بالتفصيل أحد رواد الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية، برونيسلاف مالينوفسكي، في كتابه الصادر عام 1922 عن نظام تجاري فريد اكتشفه في جزر تروبرياند في أوقيانوسيا، خلال عدة رحلات قام بها إلى هناك بين عامي 1915 و 1917. يُلقي هذا الكتاب الأنثروبولوجي الكلاسيكي، " مستكشفو غرب المحيط الهادئ "، ضوءًا جديدًا على هوس ترامب بالرسوم الجمركية.

ما وصفه مالينوفسكي هو نظام للتجارة عبر حوالي 18 جزيرة مرجانية ضمن مساحة 175 ميلًا مربعًا (453 كيلومترًا مربعًا)، بين "الرجال الكبار"، قادة السلالات الذين تبادلوا أشياء ثمينة للغاية (مثل القلائد والأساور المزخرفة المصنوعة من الصدف) ونظرائهم في هذه الشبكة من الجزر. يُطلق عليه نظام الكولا ، وكان لديه مجموعة من القواعد المقننة للغاية لحماية المسافرين من مخاطر الطقس المحيطي والمجموعات المعادية في الجزر الأخرى، وكان بعضهم من آكلي لحوم البشر. لا يمكن أبدًا تخزين البضائع المناسبة لتبادل الكولا أو تسويقها أو مقايضتها مثل السلع النفعية العادية. كان هذا نظامًا احتفاليًا بحتًا يهدف إلى تعزيز مكانة النخب الذكورية، من خلال نقل هذه الأشياء المعروفة في دائرة يمكن أن تستمر لسنوات.

ترامب يعبد المال

كانت الطقوس الدبلوماسية لهذه التبادلات تُحيط بها أجواء من العداء المُصطنع بين الأطراف، غالبًا لأن الجماعات الأخرى في هذه الجزر كانت أعداءً حقيقيين، مُستعدة دائمًا لحرب حقيقية. ونظرًا لوقوعها على حافة السكين بين التجارة والحرب، كانت دوائر التبادل هذه مُميزة تمامًا عن المُقايضة أو المعاملات المالية (ما نُسميه اليوم معاملات السوق). كان نظام الكولا وسيلةً لتنظيم التبادل، وتجنب الحرب، وإظهار الهيبة، وكسب التحالفات من خلال تدفق مُحكم للأشياء الثمينة خارج دوائر التبادل السوقية.

لا يكترث ترامب بمالينوفسكي، ولا بجزر تروبرياند، ولا بأنظمة التبادل غير الرأسمالية، ولا بسياسات "الرجل الكبير" في الأنظمة السياسية القائمة على القرابة. لكن نظامه التشغيلي ينتمي إلى هذا النوع من العالم الدبلوماسي، عالم لا يتطلب سوى مصلحة غير قابلة للتفاوض في الفوز بالصفقات.

إن حملة ترامب الشرسة من الرسوم الجمركية، التي تتساقط على الجميع كالرماد النووي، تهدف إلى جعله ملكًا لسوق الهيبة العالمية، مهما كلف ذلك من آثار على التقاليد الدبلوماسية والسياسية وعلاقات الدول، أو الأسواق المالية، أو قدرات العملاء، أو توازنات التجارة العادلة. يبدو أن ترامب لا يشتت انتباهه بأي أولوية اقتصادية أخرى سوى هدفه أن يكون صانع الصفقات الأبرز.

لذا، يجب أن نحذر من اعتبار رغبة ترامب في الهيمنة على جميع أسواق الهيبة غايةً له. فغايته هي المال. وبصفته رجلاً جشعاً، يُقدّس ترامب المال - قوته وعظمته - ويسعى إليه من خلال شبكاته الواسعة من الأبناء والعملاء ومحامي الضرائب والمقربين، وجميعهم مُكرَّسون لزيادة ثروته. لهذا الدافع المالي قوةٌ خارقةٌ، هائلةٌ، لا تُطفأ، ولا يُمكن تفسيرها بالرجوع إلى الأشياء الأخرى التي يُمكن للمال شراؤها. حتى سعيه وراء الهيبة من خلال صفقات التعريفات الجمركية المُرهِقة يهدف في المقام الأول إلى تهيئة نفسه لتأمين صفقات مستقبلية بصفته الشخصية. إنه نوعٌ خاصٌ من الجشع.

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قامت "إيلاف" باعداد هذا المقال نقلاً عن الغارديان البريطانية - وكاتب هذا المقال هو أرجون أبادوراي، أستاذ فخري في جامعة نيويورك ، وهو عميد سابق لجامعة نيويورك.

https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2025/jul/27/trump-deals-trade-economy



