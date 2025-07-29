إيلاف من القاهرة: في تصعيد جديد للهجوم الإعلامي الإسرائيلي ضد الأزهر الشريف، أعرب الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر ووكيل الأزهر السابق، عن استغرابه من الغضب الإسرائيلي حيال مواقف المؤسسة الدينية العريقة وشيخها الإمام الأكبر أحمد الطيب، بشأن العدوان على قطاع غزة.

وقال شومان، في تصريحات نقلها موقع RT، تعليقًا على موجة الانتقادات الإسرائيلية: "الصهاينة غاضبون على الأزهر وشيخه، وزعلانين من وصفهم بالعدو الصهيوني، ولا أعرف بماذا نصفهم علشان زعلهم يزيد، فهو يسعدنا!"

ويأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه الحملة التي تشنها وسائل الإعلام العبرية ضد الأزهر، في محاولة لتقويض مواقفه الرافضة للعدوان الإسرائيلي والمنددة بجرائم الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي كان آخرها وصف صحيفة "معاريف" الإسرائيلية للأزهر بـ"رأس الأفعى" في مصر، في إشارة صريحة إلى الرغبة في استهداف المؤسسة فكريًا ودينيًا.

وتحمل تصريحات شومان رسالة واضحة، تؤكد أن الأزهر ماضٍ في مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لا يخضع للضغوط الإعلامية أو السياسية القادمة من تل أبيب، التي تنزعج من أي صوت ديني عربي يصف الأمور بمسمياتها، ويدافع عن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

