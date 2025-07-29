إيلاف من نيويورك: لقي ضابط شرطة أميركي يبلغ من العمر 36 عامًا وثلاثة أشخاص آخرين حتفهم بالرصاص، وأصيب شخص آخر، على يد مسلح مجنون اقتحم ناطحة سحاب في مانهاتن في وسط المدينة في وقت مبكر من مساء الاثنين - قبل أن يوجه السلاح إلى نفسه، منتحراً، حسبما ذكرت مصادر.

#BREAKING #Manhattan | #NewYork



Active Shooter Dead and NO other shooters - suspect shot himself on 33rd floor.



Business/Office Building



GRAPHIC FOOTAGE 🚨



Security gaurd-Cop Shot and civilians shot i am hearing 7 victims but they are not done clearing floors. pic.twitter.com/cuEbVgAR6S — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) July 28, 2025

اقتحم "المجنون" البالغ من العمر 27 عامًا، والذي حددته المصادر باسم شين تامورا ، المبنى المكون من 44 طابقًا - والذي يضم بلاكستون ومقر اتحاد كرة القدم الأميركي - مسلحًا ببندقية وفتح النار في حوالي الساعة 6:30 مساءً أثناء الازدحام المسائي، حسبما ذكرت مصادر إنفاذ القانون لصحيفة نيويورك بوست.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المارة يركضون لإنقاذ حياتهم خارج المبنى، كما شوهد العمال في وقت لاحق وهم يخرجون من المبنى رافعين أيديهم، وقال شاهد عيان من الطابق الأول: "بدا الأمر أشبه بوابل من الطلقات... كأنه سلاح آلي. سلاح ذو قدرة عالية".

وقال رجل كان يلهث لالتقاط أنفاسه خارج مبنى 345 بارك أفينيو لصحيفة "نيويورك بوست" بعد وقت قصير من بدء إطلاق الرصاص: "كنت في العمل وجاء رجل ببندقية هجومية وبدأ في إطلاق النار".

وأظهرت صور مرعبة المسلح، الذي جاء من لاس فيغاس، وهو يتجول بهدوء عبر ساحة الدخول إلى مبنى بارك أفينيو حاملاً بندقية هجومية إلى جانبه قبل تنفيذ المذبحة، وقالت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" إن من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، وتقوم السلطات بتفتيش المبنى في أعقاب الفوضى والرعب.

مقتل ضابط شرطة

أُصيب ضابط الشرطة، ديدارول إسلام، برصاصة في ظهره، وتُوفي في المستشفى. كما أُصيب أربعة مدنيين، ثلاثة منهم لقوا حتفهم، وفقًا لمصادر.

ومع دوي صفارات الإنذار في الخلفية، سحب ثلاثة رجال شرطة امرأة مصابة ترتدي فستانًا بعيدًا عن مقدمة المبنى، وفقًا للقطات مزعجة، وبعد أن أطلق النار، تحصن تامورا داخل ناطحة السحاب، وتم العثور عليه ميتاً بسبب جرح ناجم عن إطلاق النار على نفسه في الطابق 33، حيث تم العثور على ضحايا آخرين، بحسب مصادر، وقالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش إنه من المعتقد أن تامورا ارتكب الجريمة بمفرده.

وكتبت على موقع X بعد ساعة من بدء الفوضى: "تم احتواء المشهد وتم تحييد مطلق النار الوحيد".

بندقية الجاني.. ما طرازها؟



عثرت الشرطة على بندقية تامورا، وهي بندقية هجومية من طراز AR-15 من إنتاج شركة Palmetto State Armory ، وكانت ملطخة بالدماء، وقد تم العثور في مكان الحادث على سيارة تحمل لوحات ولاية نيفادا مسجلة باسم تامورا.

وذكرت مصادر أن تامورا عمل مؤخرا حارسا أمنيا في أحد كازينوهات لاس فيغاس.

وكان المسلح يحمل رخصة حمل أسلحة نارية مخفية من لاس فيغاس مع تاريخ انتهاء الصلاحية في عام 2027، وفقًا لصورة الرخصة التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث ضباطًا يقومون على عجل بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لأحد الضحايا بعد سحب جسده المترهل في منتصف الشارع، كما توجهت قوات مكتب التحقيقات الفيدرالي وخبراء المتفجرات إلى مكان الحادث.

وفي هذه الأثناء، تم اعتقال اثنين من المتظاهرين، بما في ذلك شخص صرخ "حرروا فلسطين، أنا لست مطلق النار"، خارج المبنى في وقت إطلاق النار.