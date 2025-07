إيلاف من نيويورك: لقي ضابط شرطة أميركي يبلغ من العمر 36 عامًا وثلاثة أشخاص آخرين حتفهم بالرصاص، وأصيب شخص آخر، على يد مسلح مجنون اقتحم ناطحة سحاب في مانهاتن في وسط المدينة في وقت مبكر من مساء الاثنين - قبل أن يوجه السلاح إلى نفسه، منتحراً، حسبما ذكرت مصادر.

