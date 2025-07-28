إيلاف من الرباط: تحطمت صباح الإثنين طائرة تدريب عسكرية تابعة للقوات الملكية الجوية من طراز "ألفا جيت"، وذلك أثناء تنفيذ مهمة تدريبية على مستوى مطار فاس-سايس (وسط المغرب)، مما أسفر عن استشهاد ضابطين من خيرة عناصر سلاح الجو المغربي، أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة نقيب.

ووفق بيان رسمي، فإن الطائرة كانت بصدد مهمة تدريب مبرمجة ضمن البرنامج الوطني لتكوين الطيارين العسكريين، قبل أن تتعرض لحادث مفاجئ في تمام الساعة الثامنة و48 دقيقة صباحا بالتوقيت المغربي (GMT+1)، في ظروف جوية وتقنية لا تزال محل تدقيق وتحقيق من طرف لجنة مختصة أمرت بتشكيلها القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية.

وأكد البيان ذاته، أن لجنة التحقيق شرعت فعلياً في جمع المعطيات وتحليل التسجيلات الفنية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط الطائرة، وذلك في إطار منهجية دقيقة تحترم المعايير المعتمدة في الطيران العسكري.

معلومات عن طائرة "ألفا جيت"

تُعد طائرة "Dassault/Dornier Alpha Jet" من بين الطائرات التدريبية الخفيفة الأكثر اعتماداً في القوات الجوية العالمية، خاصة في أوروبا وإفريقيا.

ودخلت هذه الطائرة الخدمة في المغرب منذ سنوات، وتستخدمها القوات الملكية الجوية في تكوين الطيارين المقاتلين، بفضل قدرتها على محاكاة مختلف أنماط الطيران القتالي.

من أبرز خصائصها، أنها طائرة ثنائية المقعد مخصصة للتدريب المتقدم. وتعمل بمحركين من نوع SNECMA Turbomeca Larzac 04-C6.

تبلغ سرعتها القصوى حوالي 1000 كيلومتر في الساعة. وتتميز بقدرتها على تنفيذ مناورات جوية دقيقة وتدريبات على ارتفاعات متفاوتة.

ويمكن تزويدها بتجهيزات قتالية خفيفة لأغراض الدعم الجوي أو التدريب القتالي.

وساهمت هذه الطائرة بشكل فعّال في تأهيل أجيال من الطيارين المغاربة، الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني داخل وخارج أرض الوطن.

تعزية من القيادة العليا

إثر هذا الحادث المؤلم، تقدمت القوات المسلحة الملكية بخالص عبارات العزاء والمواساة إلى أسرتي الشهيدين وذويهما.

ويُنتظر أن يُنظم تأبين رسمي للشهيدين، تقديراً لتفانيهما في أداء الواجب، دفاعاً عن أمن الوطن واستمرارية جهازه الدفاعي.