إيلاف من الكويت: قضت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي، بإعدام مواطن وزوجته لارتكابهما جريمة ضرب أفضى إلى الموت بحق خادمتهما، وفقاً لما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية الإثنين.

وكان المواطن وزوجته أقدما على حجز حرية خادمتهما وضرباها بالعصا ومنعاها من العلاج وأرغماها على العمل، واستمرا في ضربها حتى فارقت الحياة، وهي القضية التي أثارت غضباً كبيراً في الشارع الكويتي.

وجاء حكم الإعدام ليبعث حالة من الارتياح، وإشادة بالقضاء الكويتي، والعدالة وعدم التمييز، فيما تعالت بعض الأصوات القليلة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتبدي رأيها في حكم الإعدام بحق المواطن الكويتي وزوجته يعد حكماً قاسياً، وسوف يتسبب في مشكلات لا حصر لها للأبناء، وهو الرأي الذي قوبل باستهجان كبير، انتصاراً للعدالة وللقانون.

5 آلاف جريمة ضد 1700

في عام 2018 كشفت مصادر أمنية كويتية لصحيفة"الوطن" الكويتي أن "عدد الجرائم التي ارتكبت ضد العمالة المنزلية خلال الأعوام الـ10 الأخيرة (من 2008 حتى 2010) بلغ نحو 5 آلاف جريمة، مقابل 1700 جريمة ارتكبتها تلك العمالة".

وتتنوع تلك الجرائم، التي يكون ضحاياها غالباً من الأطفال الأبرياء، وفق المصادر، ما بين ممارسات وسلوكات غير سوية في غياب الأهل، كالجرائم الجنسية، إضافة إلى جرائم أخرى كالسحر والسرقة أحيانا، ومحاولات القتل وصولاً إلى القتل في قضايا تقشعر لها الأبدان.

يذكر أن قانون استقدام العمالة المنزلية في الكويت، والذي تم إقراره يضمن السلامة للعامل وللأسرة ،حيث تتوفر فيه الكثير من الشروط منها الفحص النفسي والكشف الطبي من قبل الدولة والكشف الجنائي على الخدم من الأجهزه الأمنية لضمان سلامة الأسرة والأبناء.

وقالت المصادر إن الطريقة الأمثل لمنع أي أعمال عنفيّة من قبل الخادمة تتمثل في بناء علاقة احترام بين الطرفين، فلا يجب التصرف معها على أساس أنها فرد من العائلة، ولكن لديها حقوق يجب أن تعطى لها كالحصول على يوم راحة في الأسبوع، وعليها واجبات يجب أن تقوم بها.

