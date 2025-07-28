إيلاف من الرباط: حلت السيدة الأولى لجمهورية السلفادور غابرييلا رودريغيز دي بوكيلي،الأحد بسلا، في إطار زيارة عمل للمغرب.

ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط-سلا، وجدت دي بوكيلي في استقبالها. الأميرة للا أسماء، شقيقة العاهل المغربي الملك محمد السادس .

وبعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية السلفادور، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة (محافظ محافظة) الرباط، محمد اليعقوبي، ورئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة رشيد العبدي، ومحافظ سلا عمر التويمي.

وبعد ذلك، قدم للسيدة دي بوكيلي الحليب والتمر جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.

وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية السلفادور إلى مقر إقامة ضيفة المغرب.

وكانت السيدة الاولى للسالفادور قد حلت بالمغرب مرفوقة بطفلتيها.