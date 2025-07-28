تواصل اليونان مكافحة خمسة حرائق غابات كبرى في أنحاء البلاد وسط موجة حر قاسية، في ظل توقع استمرار درجات الحرارة المرتفعة.

وتشير التوقعات إلى أن الحرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية (111.2 فهرنهايت) يوم الأحد، بينما يركز رجال الإطفاء جهودهم على حريقين كبيرين في جزيرتي كيثيرا وإيفيا.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء، فاسيليوس فاثراكويانيس، إن الوضع تحسّن بعد "معركة طوال الليل"، لكنه حذّر من أن خطر اندلاع حرائق جديدة يوم الأحد ما يزال "بالغ الخطورة". وفي الوقت نفسه، سجّلت تركيا المجاورة أعلى درجة حرارة في تاريخها مع اندلاع حرائق في عدة مناطق.

وقال وزير أزمة المناخ والحماية المدنية اليوناني، يانيس كيفالويانيس، في وقت سابق: "لدينا رجال إطفاء مصابون، وأرواح بشرية تعرّضت للخطر، وممتلكات احترقت، وغابات دُمّرت".

واستمرت الرياح القوية في إذكاء النيران يوم الأحد. وطلبت اليونان رسمياً المساعدة من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لإرسال ست طائرات إطفاء.

في كيثيرا، تمددت ألسنة اللهب بسرعة بعد اندلاع الحريق صباح السبت في قرية بيتسيناديس. وتشير التقديرات الأولية إلى أن نحو 20 في المئة من مساحة الجزيرة تضرّرت بفعل الحريق.

وأُصدرت أوامر إجلاء جديدة يوم الأحد لسكان عدة قرى.

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وبحلول الفجر، كان رجال الإطفاء لا يزالون يواجهون جيوب النيران، بمساعدة مروحيات وطائرتين مخصصتين لإلقاء المياه.

وفي جزيرة إيفيا، قال مسؤولون إن حريقاً قرب قرية بيسونا خرج عن السيطرة يوم السبت. وأُصيب ستة من رجال الإطفاء ونُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بحروق وجرّاء استنشاق الدخان، بينما انقطعت الكهرباء عن عدة قرى.

وقالت السلطات المحلية إن هناك مؤشرات على تحسن الوضع يوم الأحد، لكن خطر تجدّد النيران ظل قائماً بسبب شدة الرياح.

وفي مسينيا، اندلع حريق ثالث صباح السبت في منطقة بوليثيا التابعة لتريفليا واشتد لاحقاً خلال اليوم. وأفاد مسؤولون بوقوع أضرار كبيرة في المنازل والأراضي الزراعية.

وقال فاثراكويانيس يوم الأحد إن 67 رجل إطفاء يشاركون في إخماد حريق كيثيرا و100 آخرين في مسينيا، حيث توجد جبهة نشطة.

وفي أتيكا، المنطقة التي تضم العاصمة أثينا، اندلع حريق في أفيدنيس يوم السبت وامتد بسرعة إلى مناطق دروسوبيغي وكريونيري وأغيوس ستيفانوس، مما أجبر السكان على الفرار.

ورغم أن فرق الإطفاء قالت إن الجبهة الرئيسية تمت السيطرة عليها، ما تزال هناك بؤر متفرقة مشتعلة.

ووصلت رائحة الغابات والأخشاب المحترقة حتى وسط أثينا، بينما طلبت اليونان مساعدة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحرائق المتسعة.

وفي منطقة خانيا بجزيرة كريت، يكافح رجال الإطفاء جبهة نيران بطول 20 كيلومتراً اجتاحت أراضي غابات ومزارع نحل ومحاصيل وثروة حيوانية.

وتعيق الرياح الجنوبية الغربية القوية جهود السيطرة على النيران، بينما ما تزال عدة قرى بلا كهرباء.

وكانت حرائق الشهر الماضي قد دمّرت 4700 هكتار من الأراضي في جزيرة خيوس، خامس أكبر جزر اليونان في بحر إيجه. وفي وقت سابق من يوليو/تموز، أجبر حريق في جزيرة كريت السلطات على إجلاء خمسة آلاف سائح.

وقالت وزارة البيئة التركية يوم السبت إن خبراء الأرصاد الجوية سجلوا حرارة بلغت 50.5 درجة مئوية في مدينة سيلوبي جنوب شرق البلاد، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 49.5 درجة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن رجال الإطفاء يكافحون منذ أربعة أيام لإخماد حريق في محافظة كارابوك شمال البلاد، بينما قُتل عشرة أشخاص الأربعاء خلال التصدي لحريق في محافظة إسكيشهير شمال غرب تركيا.

وأعلنت بعض السلطات المحلية قيوداً على استهلاك المياه، بما في ذلك منتجع تشيشمي على الساحل الغربي لتركيا.