إيلاف من موسكو: رد ديميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذى حدد مهلة 12 يوما أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، قائلا: "نحن لسنا إسرائيل أو إيران".

وكتب في منشور على موقع إكس اليوم الاثنين: "ترامب يلعب لعبة الإنذار النهائي مع روسيا: 50 يومًا أو 10 أيام... عليه أن يتذكر شيئين: "هم أولا روسيا ليست إسرائيل أو حتى إيران، وثانيا: "كل إنذار جديد هو تهديد وخطوة نحو الحرب ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلاده. لا تسلكوا هذا الطريق".

وقال ترامب يوم الاثنين إنه يشعر بخيبة أمل إزاء فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في إنهاء الحرب ضد أوكرانيا، وأنه قرر تقليص الموعد النهائي للاتفاق على تسوية سلمية من 50 يوما إلى 10 أو 12 يوما.

وقد أعلن ترامب، أنه سيقلص المدة المحددة للتوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا إلى 10-12 يوماً بدءاً من اليوم.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه برئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في تورنبري بإسكتلندا: "سأحدد مهلة جديدة تتراوح بين 10 إلى 12 يوماً ابتداءً من اليوم. لا فائدة من الانتظار أكثر".

واعتبر ترامب أنه أبدى "سخاءً" بمنحه 50 يوماً للتوصل إلى حل للأزمة، مضيفاً "لكننا لا نرى أي تقدم"، وفقًا لوكالة "تاس".

وتابع :"سنفرض عقوبات إضافية على روسيا إلا إذا توصلنا إلى صفقة لوقف حرب أوكرانيا.. ولست مهتما بالحديث مع بوتين مجددا".

