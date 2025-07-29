إيلاف من واشنطن: في خطوة غير مسبوقة قلبت أعراف التواصل الدبلوماسي رأسًا على عقب، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة بوليتيكو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فاجأ عدداً من القادة العالميين بمنحهم رقم هاتفه الشخصي، داعيًا إياهم للتواصل المباشر معه دون الحاجة إلى وسطاء أو قنوات رسمية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن ترامب لم يكتفِ بالمبادرة، بل شجع الزعماء على الاتصال به ببساطة، ما أثار ارتباكًا أوليًا لدى بعضهم، قبل أن يتحول هذا الأسلوب غير التقليدي إلى نمط تواصل مستقر بينه وبين عدد من قادة العالم. وتؤكد الصحيفة أن المحادثات التي يجريها ترامب غالبًا ما تتسم بالعفوية والودية، متجاوزة البروتوكولات الرسمية المعهودة.

ومن بين الزعماء الذين يتمتعون بهذا الخط المفتوح مع ترامب، يبرز كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما كشفت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استخدم تطبيق "واتساب" في مارس الماضي للتواصل مع ترامب، في محاولة لإقناعه بإعادة إحياء علاقاته المتوترة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب ما نقلته بوليتيكو عن أحد المطلعين على طبيعة هذه الاتصالات، فإن ما بدا في البداية تصرفًا مفاجئًا أو حتى متهورًا، أصبح اليوم وسيلة يستخدمها قادة دوليون حريصون على البقاء في دائرة التأثير مع ترامب، لا سيما في ظل الحديث المتزايد عن عودته المحتملة إلى الساحة السياسية.

