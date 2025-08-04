إيلاف من نيويورك: أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالممثلة الفاتنة سيدني سويني بعد علمه بأنها جمهورية مسجلة، في ظل هجوم شرس على إعلانها المثير للجدل لشركة "أمريكان إيغل" للملابس، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

ترامب أشاد بسيدني سويني بعد أن علم بأنها مسجلة كعضو في الحزب الجمهوري، وهو خبر سياسي مفاجئ جاء بينما يواصل قطاع من ناشطي "الصحوة" مهاجمة الممثلة بسبب إعلانها لملابس الجينز من "أمريكان إيغل" (American Eagle).

وقد أبدى ترامب (79 عامًا) فرحته عندما أخبره أحد الصحفيين أن الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا والمعروفة من مسلسل "Euphoria" تشاركه وجهات نظره السياسية اليمينية، مضيفا أنه أصبح يرى حملة الجينز المثيرة الجديدة التي شاركت فيها "رائعة".

وقال ترامب أمام مجموعة من الصحفيين قبل صعوده إلى طائرة الرئاسة في ألنتاون، بنسلفانيا: "أوه، الآن أحب إعلانها. ستتفاجأ بكمية الأشخاص المسجلين كجمهوريين. هذه واحدة لم أكن أعرفها، لكنني سعيد لأنك أخبرتني بذلك، إذا كانت سيدني سويني مسجلة كجمهورية، أعتقد أن إعلانها رائع".

يشار إلى أن الممثلة الشقراء ذات العيون الزرقاء مسجلة كعضو في الحزب الجمهوري في مقاطعة مونرو بفلوريدا منذ صيف 2024، وفقًا لسجلات الناخبين العامة التي اطلعت عليها صحيفة "نيويورك بوست".

دعاية عنصرية نازية؟

وكُشف عن ميولها السياسية المحافظة يوم السبت، في الوقت الذي تواجه فيه ردود فعل عنيفة أشعلها نقاد يساريون، قارنوا إعلان الملابس الجريء لشركة "American Eagle" بـ"الدعاية النازية" التي تروّج للعنصرية والانتقاء الجيني.

شعار الحملة الإعلانية هو: "سيدني سويني لديها جينز رائع"، وفي أحد المقاطع الترويجية، تشرح سويني أن الجينات تُورث من الوالدين إلى الأبناء، و"غالبا ما تحدد صفات مثل لون الشعر، الشخصية، وحتى لون العينين"، ثم تقول: "جينزي لونه أزرق".

وفي إعلان آخر، تقترب الممثلة من لوحة إعلانية تظهر صورتها مع عبارة "سيدني سويني لديها جينات رائعة"، قبل أن تقوم بمسح كلمة "جينات" واستبدالها بـ"جينز".

أثارت الحملة جدلا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع حول معايير الجمال الغربية والعرق، مما دفع "American Eagle" للدفاع عن نهجها التسويقي وعن النجمة المشاركة في الحملة.

مجرد فتاة جميلة تبيع الجينز

كما سخر مسؤولون آخرون في البيت الأبيض من الغاضبين من التيار الليبرالي، حيث انتقد نائب الرئيس جي دي فانس الديمقراطيين بسبب رد فعلهم الغاضب على "فتاة جميلة" تبيع الجينز للأطفال في أمريكا.

وقال فانس في حلقة يوم الجمعة من بودكاست "Ruthless": "نصيحتي السياسية للديمقراطيين هي: استمروا في إخبار كل من يرى أن سيدني سويني جذابة بأنه نازي.. يبدو أن هذه هي استراتيجيتهم الفعلية. ففتاة جميلة تقوم بإعلان جينز وهم لا يستطيعون إلا أن ينفعلوا. هذا يكشف الكثير عنهم أكثر مما يكشف عنا". أما سيدني سويني نفسها فلم ترد بعد على ردود الفعل العامة.