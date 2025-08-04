إيلاف من الرباط: جرى الاثنين في مالي الافراج عن ستة سائقين مغاربة كانوا مختطفين منذ عدة اسابيع،في حادث أثار قلقًا واسعًا في أوساط السائقين المهنيين بالمنطقة.

وقال التلفزيون الحكومي في باماكو إن الرئيس الانتقالي المالي، أسيمي غويتا، استقبل السائقين المفرج عنهم في القصر الرئاسي، في خطوة لافتة أعقبت اتصالات مغربية-مالية غير معلنة.

في غضون ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية في باماكو، اليوم أن السائقين المفرج عنهم جرى نقلهم جواً إلى بلادهم، وهم في صحة جيدة.

وكانت منطقة الساحل قد شهدت خلال الأشهر الأخيرة عدة حوادث استهدفت اختطاف مهنيي النقل على الطرق الدولية، في ظل توترات أمنية متزايدة تشهدها مالي والدول المجاورة.